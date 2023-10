El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) celebrará la conferencia inaugural del curso académico 2023-2024 el martes, 17 de octubre, a las 11:30 horas, en el Aula Magna del centro universitario, a cargo del director de arte Abdón Alcañiz. Durante el transcurso de la ceremonia se presentará la memoria anual del curso 22-23 y se entregarán los premios finales de grado por parte de sus patrocinadores (Cátedra Gandia Turismo Inteligente; Cátedra IVIO-UPV; Cátedra de Innovación Campus de Gandia; Viajes Gandia SL; Colegio Oficial y Asociación de Graduados en Ingeniería de Telecomunicación y TIC de la Comunitat Valenciana; Bollo Natural Fruit; CTL-Compañía de Tratamientos Levante SL y Christeyns Foods Hygiene).

El director de arte de las series “La casa de papel”, “Sky rojo” y “Berlín”, Abdón Alcañiz, será el encargado de impartir la conferencia inaugural. Para la ocasión, mantendrá una charla sobre dirección de arte en la producción audiovisual con el profesor José Pavía. Licenciado en Comunicación Audiovisual por el Campus de Gandia de la UPV, promoción 2005-2010, Abdón Alcañiz ha liderado el diseño visual y la dirección de arte de largometrajes como “Fenómenas” dirigido por Carlos Therón, “El Desentierro” de Nacho Ruipérez, “Mil coses que faria per tu” de Dídac Cervera o “El regreso de Elías Urquijo” de Roque Madrid. En publicidad ha participado en proyectos como “Adidas Messi” producido por Radical Media, “Activia con Shakira” y “Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero” dirigido por Isabel Coixet. Además, ha realizado trabajos como escenógrafo en producciones teatrales: “Goodbye Barcelona” y “Boig per tu”. Y, en televisión, fue ambientador del programa “Señoras que…” y decorador en la tercera temporada de la serie estadounidense “Penny dreadful”, producida por Sam Mendes. Actualmente, Abdón Alcañiz se encuentra inmerso como diseñador visual en la serie “El búnker”.