Com a mestre d’Educació Física al CEIP Alfàndec de Tavernes, soci del Centre Excursionista Tavernes, membre del Club Marathon Crevillent, actual subcampió del món de marxa nòrdica, doble campió d’Europa i quatre vegades campió d’Espanya, vull denunciar públicament que he sigut apartat de la selecció de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) de marxa nòrdica per a participar el passat diumenge, 1 d’octubre, en els Campionats d’Espanya de seleccions autonòmiques, que es disputaven a Sevilla.

El motiu que alega la Federació (seleccionador, junt amb la vocalia i el president), és que he incumplit el codi intern de conducta de la mateixa Federació. Segons ells per faltar el respecte a competidors, àrbitres i responsables, acusant-me de no tindre valors, ni personals ni esportius.

A més, s’afegix a aquesta sanció, un altra; acudir a una concentració amb una jaqueta del meu club utilitzada per protegirme del fred de León al mes de març. Vull recordar a la FEMECV que no hem rebut l’equipació corresponent d’ aquesta temporada i hem competit amb equipacions del 2021 y no disposem de roba d’abric adequada.

Tot açò, pense, degut a un comunicat que vaig fer al meu perfil d’esportista a les xarxes socials el passat 8 de juny on es pot llegir la meua postura contrària al manifest de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), la qual acusa en públic i en privat (via mail) a uns companys d’equip injustament senyalats com a culpables d’un suposat assejament a les xarxes socials.

Si lligen aquest post, en cap moment falte el respecte a ningú i faig una declaració d’acord amb la llibertat d’expressió de la qual gaudim totes les persones. Se m’acusa de no utilitzar les xarxes socials pròpies de la Federación Española per expresar-me.

Tant president, director tècnic, com el seleccionador i el propi responsable de la vocalia reberen un email de la meua persona, on detallava les diverses trampes, «bullyings» àrbitres, faltes de respecte en competicions 2021-22-23, amb captures de pantalla i detall de totes les situacions, amb l’esperança de que s’actuara i aturar aquesta persecució de la Federación Española sobre els esportistes del meu club, completament desmesurada.

A més, la FEMECV fa cas omís al contracte dels tecnificats on s’explica clarament la omissió de la seua obligació de defendre els interesos dels seus esportistes en competicions nacionals.

La resposta de la FEMECV, després d’haver-nos reunit personalment amb el president el 6 de setembre per intentar solucionar la situació és, simplement, demoledora i poc empàtica, i ens torna a acusar del mateix a través d’un comunicat, mentint i faltant a la nostra honorabilitat com a esportistes i persones. Acusant-nos de falta de valors i mostrant en xarxes socials que no som un exemple per als més joves.

Reclame una actuació institucional en pro dels esportistes afectats, indefensos davant el poder executiu abusiu de les federacions de la Comunitat Valenciana y espanyola.