Vicent Grau Juan, natural de Tavernes, se ha proclamado campeón de la challenge júnior de la Comunitat Valenciana de ciclismo gracias a su regularidad en la clasificación por puntos.

El corredor del equipo Lucta de l'Alfàs del Pí-Benidorm no ha ganado ninguna de las siete pruebas disputadas, pero ha sido 4º en Xaló, 8º en Algemesí, 21º en Sant Vicent del Raspeig, 16º en Chera, 6º en Beniferri, que es dónde consiguió el liderazgo, 7º en Moixent y 3º en la última carrera de Xàbia.

Grau ha destacado por su actitud, implicación y sacrificio en una competición realmente exigente, por lo que su mérito es aún mayor si se tiene en cuenta que es un corredor de primer año en la categoría júnior (juvenil).

Hasta este año solo había ganado una carrera en cadetes, en Xixona, y ahora logra su éxito más importante al ser el vencedor de la challenge júnior de la Comunitat Valenciana 2023. El año que viene seguirá en el mismo equipo porque "me siento muy a gusto".

Se formó en la Escuela del Club Ciclista la Valldigna, dónde corrió en alevines e infantiles, mientras que en cadetes lo hizo con el equipo Grau Pascual Retirem Amianto, que era, en definitiva, la continuación de la escuela.

Tiene 17 años, cursa Bachillerato en Cullera, estudia por la mañana y entrena por las tardes. Su objetivo para 2024 ser seleccionado por la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana para el campeonato de España y, lógicamente, ganar alguna carrera o por qué no, alguna Vuelta por etapas.

Le gustaría llegar a profesionales y "probar ese mundo", asegura el deportista vallero, quien en este final de temporada tiene palabras de agradecimiento para sus compañeros y el director de su equipo, Luis Gerardo Álvarez, hacia su entrenador personal, Carlos Soler, con una mención para el también ciclista de Tavernes, Edu Llácer, "con el que salgo a entrenar y me motiva". Vicent Grau no se olvida de su familia por su apoyo moral y presencial.