LaCasaCalba torna amb la 8a edició del RRRR! Festival d'Art i Reciclatge, una proposta lúdica i participativa que visibilitza i consciencia, mitjançant l'art i la creativitat, sobre l'emergència climàtica i la gestió responsable dels residus.

Una iniciativa que es desenvoluparà al Teatre del Raval de Gandia, del 16 al 28 d'octubre, i que compta amb la col·laboració de les àrees de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència climàtica i Cultura de l'Ajuntament de Gandia per oferir una proposta cultural a la ciutat i convidar el públic a reflexionar sobre el consum excessiu i la necessitat de reciclar, reduir, reutilitzar i recuperar els residus que generem.

«RRRR! Festival conjuga des de fa anys l’art amb els principis de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic, d’acord amb el que estableix l’agenda 2030. A més, d’una forma lúdica i amb temes molts interessants com l’urbanisme des de la vessant sostenible. Ho dic, perquè la majoria de la població mundial viu en ciutats, no en el camp o ‘la natura’. Per tant, si no ens plantegem l’emergència climàtica als espais urbans és que no estem entenent res», ha expressat la primera Tinent d’Alcalde i responsable de Medi Ambient, Alícia Izquierdo.

Per la seua banda, la regidora de Cultura, Balbina Sendra, ha destacat que la iniciativa dinamitza també culturalment la ciutat, alhora que convida a reflexionar sobre la reutilització i donar una segona vida a les coses. A més, que el festival es realitza en unes dates també molt interessants des del punt de vista turístic, ja que Gandia continua rebent molts visitants, sobretot valencians, els caps de setmana».

Així, dins de la programació d'enguany, destaca Dani Miquel amb l'espectacle 'Desfem', el dissabte 21 d'octubre; 'Perpetuum Mobile' de l'actriu valenciana Merce Tienda, el divendres 27; i l'Orchestra Fireluche, el dissabte 28, amb 'Segona Florada', segon disc de l'agrupació i darrera gravació de Pau Riba que s'estrena al País Valencià amb la veu de Jordi Subirà.

El cartell també inclou la presentació del projecte d'eco-Rehabilitació del Teatre del Raval de Gandia, que es troba immers en un procés de transició per convertir-se en un exemple d'edifici ambientalment sostenible a la ciutat. “Hem volgut que no sols siga la nostra programació la que espenta cap a un futur sostenible, també l'edifici que és llar ha de representar aquests valors”, explica Isabel Cogollos, gerent del Teatre del Raval.

L'acte comptarà amb la participació de l’arquitecte Arturo Sanz i de l’ambientòleg i director del RRRR! Festival, Francesc Burgos. També s'exhibiran els plànols del projecte i les fotografies que documenten el procés de transició de l'edifici, des de l'inici de les obres fins a l'actualitat.

A més, dins de la Campanya Escolar del Teatre del Raval, el RRRR! Festival oferix l'espectacle 'A Pescar!' del Gecko con Botas, amb 10 funcions per als centres educatius de primària. La companyia catalana participarà també amb un taller per al professorat, coordinat pel CEFIRE, i un taller en obert per al públic familiar el dissabte 21 d'octubre. Com és habitual, el festival comptarà amb els tallers participatius d'art i reciclatge a càrrec del grup saforenc Factoria d'Artis3.

El RRRR! Festival és una iniciativa de LaCasaCalba en col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia i el suport de la Diputació de València, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'Institut Valencià de Cultura, Sempre Teua, Ecoembes, Mediterranew Music i el Teatre del Raval de Gandia.