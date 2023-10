Quisiera desarrollar la idea de que el enfrentamiento entre Àngels Gregori, hasta ahora directora de la Fundación Francisco Brines, otros dos trabajadores, y el patronato de la entidad, representado públicamente (al menos en sus relaciones con los medios de comunicación) por Rosa Mascarell, presenta aspectos que, sin prejuzgar absolutamente nada ni a nadie, no pueden dejar de señalarse, a pesar de la escasa y confusa información disponible.

Estemos ante un cese o una dimisión, la primera pregunta que debemos hacernos es si tiene sentido que esa entidad haya dado por rotas las relaciones laborales con Àngels Gregori sobre la base de que, como sostiene Rosa Mascarell, la Fundación «necesita un nuevo perfil», sin dar más pistas sobre la necesidad de ese cambio. En ese sentido, basta repasar el currículo de Àngels Gregori para concluir, a poco que se sepa del tema, que cualquier otro «perfil» será peor que el de la hasta ahora directora de la Fundación Francisco Brines. Esta no es una apreciación subjetiva sino fundada en la doble y conocida condición de poeta y gestora cultural que reúne Gregori y que hacen que su «perfil» sea difícilmente mejorable. Digo esto porque, una vez ha saltado el conflicto interno a los medios de comunicación, no parece intelectualmente honesto, ni estéticamente presentable, seguir explicando el relevo de Gregori con argumentos administrativos de tan baja estofa como los expuestos por la portavoz del patronato.

En ese mismo sentido tampoco el comunicado que en la web de la Fundación anuncia una «nueva andadura» resulta más apropiado, porque está pésimamente escrito, lo que se aviene bien poco con la «excelencia y la elegancia» que al final de ese texto manifiestamente mejorable se celebran como atributos del «fundador» y metas del nuevo «rumbo» emprendido. Figura retórica la del «rumbo», además, especialmente absurda en este caso, puesto que en la actualidad la dirección de la Fundación está vacante y es objeto de una polémica que necesita de información y transparencia.

Pero lo más importante a estas alturas es que las diferencias entre el patronato representado por Rosa Mascarell y Àngels Gregori, rebasan el ámbito personal, el de la simple anécdota cultural o el de la opinión, en la medida en que están relacionadas con el dinero público, porque la Fundación Francisco Brines está financiada por la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Oliva con un total de 110.000 euros anuales. Desde ese punto de vista nos encontramos no ante el problema de una entidad privada que puede resolver como le plazca sino ante un asunto que las instituciones que tan generosamente la financian tienen el derecho y el deber de investigar para esclarecer lo ocurrido.

Si el relevo al frente de la dirección de esa entidad cultural no parece sostenerse en razones técnicas de peso y todos los poetas, especialmente quienes conocían íntimamente a Brines (esto va de eso, de poesía, de la obra y la vida de un poeta convertidas en un bien público) respaldan a Àngels Gregori, algo deberán hacer los organismos que mantienen económicamente a la Fundación para garantizar a los ciudadanos que las decisiones que se toman en ella tienen sentido, no empeoran su funcionamiento ni se oponen a los deseos de su fundador.

Esto, por ahora, está en duda, y es lo que deberían aclarar con urgencia las instituciones que sufragan a la Fundación Francisco Brines. A no ser que creamos que el dinero público no es de nadie y que la memoria y el legado del poeta no merecen tanto esfuerzo.