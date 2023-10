Francesc Antoni Asensio Fons va guanyar els dos concursos de relats curts de la Fe mentre el tractaven d’eixa malaltia que se l’ha emportat allí on tocaria estar els grans literats de la Valldigna. Poc fa que encara estava escrivint una joia literària, “Venim del sud”, que prompte apareixerà com un repte solidari a benefici de la investigació del càncer. Quatre dones hi col·laboren per tal que puga eixir a la llum: la seua germana Asun, Rosa Magraner, Isabel Canet i qui està ajudant en la publicació, Adriana Serlik. Sico narra els viatges comercials des del Sud a la Catalunya Nord, la francesa. Elles coneixen, com tothom, la seva humilitat i el seu cor, reflectit al seu estil d’escriure: una vida sempre llegint per escriure. Deixa en vida el seu idolatrat Batiste, el seu gos amb qui recorria tota la Valldigna.Els dos ho coneixien tot del tot.

Amb ganes de seguir vivint escriu a aquesta poesia a “Desficis”:

“Ens agradava tant viure

que mereixíem ser immortals

I ploràvem com infants.

Però les nostres llàgrimes

no eren de dolor ni de tristor,

eren de joia i boja felicitat ... “

Ha mort sedat, sense patir. Pur silenci de qui ja ha parlat per escrit i ho continuarà fent als seus llibres. Ens ha deixat sense voler un gran articulistacom podem veure en la recopilació al “Genocidis (In)visibles”. Com l’hem pogut llegir a la Cartellera Turia, al Levante-EMV, Quinzedies, Infosafor, Micro, L’avanç o La Cotorra de la Vall. Essent també col·laborador habitual de la Veu i del Punt.

Era per a molts el Rembrant de novel·la curta. Cada any havia de publicar per a viure: guanyar premis i autoeditar-se per vendre els seus llibres. Ha treballat, entre altres editorials, amb: La Xara, Bonet Sichar, Taller del Poeta, La Busca, El Bullent, Edicions del Sud ...

Els temes tractats i els seus títols són molt variats: des dels primers “L’udol de la sirena” i “La mort de la sirena”, ha seguit i contat “Històries de la Vall”, ha escoltat “Els crits de la follia”, ha vist com la droga, tan real, ha fet “Infants adormits” i coneix com són les “Parelles imperfectes”. Però també s’ha trobat moltes “Portes tancades”, coneix de bestreta “El desficis dels herois” i ha estat “Un estiu a l’Infern”. Sempre amb un estil sorneguer i eixa forma propera, Sico deia ironia. Amb eixa manera tan particular de retratar coneguts com a personatges.

I ha continuat amb “Humors agres”, “Crònica perplexa d’un exèrcit” a partir de la seua mili a Écija. “No em diga això” i “ Un sol esglaiat”, com deia la seva iaia. Ha estudiat com és i viu “Un home gris”. S’ha aventurat amb la novel·la juvenil “Garbi de malfiar, de rodamón a joglar ”. I amb el darrer llibre que va presentar “La mel de la vida”, ens mostra com ha viscut l’ofici del pare i com l’ha continuat amb dificultats, però amb passió.

No pensem que escrivira per a la posteritat, tot i no escriure coses òbvies, sempre li trobaves el seu tema costumista de com eren els que l’envoltaven i una part de la vida desconeguda per a tanta gent. No va cercar gran novel·la, no podia ser un Rubens de grans formats i ben al contrari, el mínim per escriure per editar i vendre. Com demostren els premis, a Mallorca, com al Principat i al País Valencià: a Capdepera i Montuïri (Mallorca); II Premi Nacional de Microrrelats; Premi literari de Constantí i el Premi de narrativa curta “Tinet” a Tarragona; El de Soler i Estruch a Castelló de la Ribera, entre d’altres.

Sempre alertant del perill de retrocés lingüístic, per això treballava tant. Solia improvisar com es mereixien els temps convulsos que ell veia en la cultura des del poble, la comarca, el País i el Països amb la llengua comuna que li feia guanyar premis, amistats i negocis com a la Catalunya Nord, on hi anava tots el mesos. Com hem dit d’ací va la seva darrera novel·la inèdita.

Costa dir adéu a un amic com Sico, ja que perdem una persona que ha deixat molta tasca feta. Ens quedem sols, com veieu, sempre se’n van els millors, els que més han fet però amb tant per fer. Costa, Sico, dir-te, Adéu, ho notarem.

Si arribem a la glòria de la bona gent, ens retrobarem. Llarga memòria.