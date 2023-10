Els municipis de la Safor, com és de costum, han programat multitud d’actes per a celebrar el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. L’agenda inclou folclore i concursos de paelles o fideuà, però també actes culturals, com ara conferències i exposicions, o tallers i teatre per a xiquets. A continuació algunes de les activitats més destacades.

A Gandia es manté fins al dilluns el Mercat de la Mocadorà, en el passeig de les Germanies, enfront de la Casa de la Cultura. L’horari és el següent: diumenge 8, de 10 h a 14 hores i de 16.30 h a 21 hores: i dilluns 9, de 10 h a 14 h. Entre els actes previstos este diumenge destaquen V Trofeu de Raspall Femení Ciutat de Gandia (10.30 h plaça de l'Escola Pia); Festival de Milotxes a la platja de Gandia (11.30 h a 19 h en el passeig marítim, 76); i el XVIII Certamen de Bandes de Música Confrare, a les 11.30 h al jardí de la Casa de Cultura. Dilluns a les 11 h començarà el tradicional Acte Cívic en homenatge al Rei Jaume I, en el Pati d’Armes del Palau Ducal. A les 14 hores Concurs de Fideuà de les Falles de Gandia, que enguany patrocina Carrefour i es farà en l’aparcament soterrani. A les 19 h en el Moll dels Borja concert de la banda del Centre Musical de Beniopa, amb peces inspirades en la novel·la «Tirant lo Blanch». Oliva centra les activitats el mateix dilluns amb la processó cívica i la participació en la jornada de tots els col·lectius festers de la ciutat. La comitiva eixirà a les 12 h des del carrer Constitució, passarà pel carrer Cervantes i finalitzarà en la plaça Rei Jaume I, on tindrà lloc l'acte institucional. Constarà de l’actuació de l'Associació Raval i Vila, acompanyats de la música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda, lectura d'alguns passatges del «Llibre dels Fets», i ofrena floral, a la qual seguirà la interpretació de l'Himne de la Comunitat Valenciana a càrrec de l’AAMO. Per finalitzar es dispararà un castell pirotècnic. D’altra banda, divendres es va celebrar la Festa Estellés, també dins de la programació. I l’Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) sorteja 10 «mocadorades» entre els clients que compren en establiments associats. A més, el Circuit de Curses Populars de la Safor-Valldigna continua dilluns, 9 d'octubre, amb el XI Gran Fons Ciutat d'Oliva, amb 12.200 metres de distància. L’eixida i la meta estaran a la plaça de l'Ajuntament, i la cursa començarà a les 9.30 hores, organitzada pel Club l’Espenta, amb la col·laboració de l’ajuntament. Tavernes de la Valldigna celebra el 9 d’Octubre amb una variada programació cultural. L’acte institucional es celebrarà dilluns a les 10 h a la Casa de la Cultura, on Pep Ortiz serà l’encarregat de llegir el manifest. Entre les activitats destaquen partides de pilota valenciana al carrer Dolores Rojas, tast de productes locals en el mercat municipal, visites a la Cova del Bolomor i la paella per a la gent gran. Dilluns a les 12.30 hores la Casa de la Cultura acollirà un concert de l’Orquestra Simfònica de la Societat Instructiva Unió Musical (SIUM). A més, durant tot el matí els més menuts podran gaudir d’activitats infantils al passeig del País Valencià. D’altra banda, encara que fora de la programació, dimecres serà el concert de Camela que es va ajornar en festes. Xeraco concentra els actes el dilluns al Parc de l’Estació. A les 12 h hi haurà balls amb el Grup de Danses de Xeraco i la Rondalla Agredolç, així com tallers infantils. A migdia Concurs de Paelles organitzat pels Festers del Crist i després “tardeo” amb DJ. A la vesprada torneig de petanca organitzat pel club local. Bellreguard presenta una programació que va començar diumenge amb un sopar popular i actuació de l'orquestra Diamonds amb DJ Moncho. Dilluns, ofrena floral al rei Jaume I, a les 12 h, seguida de les actuacions del Cor i Rondalla 'Sant Miquel', la Colla de Dolçainers i Tabaleters i el Grup de Danses 'La Forca'. Després, bombardeig pirotècnic i paelles, on l'Ajuntament facilitarà taules i cadires, i zona d'ombra. A Ador els actes començaran dilluns a les 11.30 hores a la plaça de la Font. Participaran La Colla de Cabuts El Llidoner, Grup de Danses La Faltriquera, i la Colla de Dolçainers i Tabaleters Fa Ressol. En acabar hi haurà cacauets, mistela, i tramussos per als assistents. A més, dimarts 10 s’ha programat una conferència sobre el Dret Civil Valencià. Serà a les 19 h a la Biblioteca amb l’advocat José Morgán, el president de l’Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, i el professor de la UJI Federico Arnau. L’Alqueria de la Comtessa uneix el 9 d’Octubre a la Fira Gastronòmica, que va començar el dia 4 i acabarà el dia 8, i la plantà d’una falla, dins de la iniciativa de la Diputació de València. Al seu voltant es trobaran quatre escenes fent referència en la cultura valenciana, com la gastronomia, les festes o la tradició agrària. La falla serà cremada el dilluns 9 a les 20 hores. Dissabte es va celebrar un Sopar de Germanor el diumenge 8 es cuinarà una paella. Estarà amenitzat amb música i activitats per a xiquets. Barx viurà un pont d’octubre molt complet, on a més celebraran la festa de la Divina Pastora. Dissabte es plantarà una falla, titulada “Fons marí”, de l’artista Bañuls & Ruiz, dins de la iniciativa de la Diputació de Valènci, que es cremarà el dilluns a la vesprada.A més, diumenge es faran els actes litúrgics en honor a la patrona, com la missa, mascletada i processó vespertina. Dilluns es farà l’acte institucional i es cuinaran paelles al carrer Major. Beniarjó celebrarà el 9 d’Octubre la vespra, diumenge, amb una exhibició de la Muixeranga de la Vall d’Albaida, a les 19.30 hores, i el Sopar de la Mocadorà. Dilluns l’ajuntament recupera el Concurs de Paelles, que no se celebrava des de feia dues dècades. Daimús barreja música, danses, pólvora i pilota especialment en el carrer 9 d’Octubre. Diumenge a les 17.30 h taller de la Mocadorà, i a la nit sopar popular de pa i porta, amenitzat per la banda de música. A les 23.30 hores, correfocs amb el grup DIDimoni. Dilluns a migdia hi haurà balls tradicionals amb el Grup de Danses de Daimús, i a la vesprada al carrer José Morant partides de raspall, amb alumnat de l’escola i aficionats locals. La Font d’en Carròs programa el cicle “Festegem la nostra llengua”. Divendres va tindre lloc la Festa Estellés, amb sopar i lliurament dels premis «La Paraula Imaginada». El 8 d’octubre a les 12 la Casa de la Paraula acollirà amb una jornada de portes obertes fins a les 20 h. El dia 9 cercavila amb diverses entitats a les 12 h i a continuació espectacle infantil en la Casa de la Paraula. A les 19.30 h actuarà el Grup de Danses Trapig en la Casa de la Cultura. A Potries l’agenda va començar divendres amb l’obra de teatre "Somnis de Fuster". Diumenge s’ha programat el concert de "Anacronia", dins del Cicle de Cambra (19 h, Casa de la Cultura), castell pirotècnic a càrrec de Borredrà a les 21 h, al qual seguirà un sopar de cabasset i concurs de bonyítol al forn. Dilluns a les 13 h a la plaça del País Valencià actuacions de muixeranga, ball dels bastonets, dolçaina i tabal. Miramar ha programat dues activitats, centrades en els xiquets. Divendres 6 d'octubre va tindre lloc un taller infantil de la Mocadorà en el Centre Social El Molí. Diumenge 8 d’octubre a les 12 h teatre infantil titular “En Jaume I, com era? No me’n recorde”, a la Plaça de la Música. Palmera aposta pels actes culturals, amb cinc conferències dins del cicle “Descobrir els Furs i els seus paisatges”, sobre història, cultura i recerca del patrimoni, així com visites guiades. La del dilluns, que començarà a les 10.30 h, versarà sobre la xarxa de reg medieval. Piles contempla pilota, actuació de la banda de música, i un recital literari, entre d’altres activitats. A més, va llançar un sorteig d'una mocadorà de Sant Dionís i un llibre de lectura entre aquells que s’emporten de la biblioteca un llibre en valencià. El guanyador/a se sabrà el 9 d'octubre després de l'actuació artística-literària, a les 12.30 hores. A les 17 h no faltarà una partida de pilota al carrer Bernardí Pallarés, organitzada per l’Escola de Pilota. El Real de Gandia també s’ha bolcat amb la programació del 9 d’Octubre. Començarà dilluns a les 11 h amb un passacarrer. A continuació, acte institucional i interpretació de l’Himne Regional a càrrec de l’A. A. M del Real de Gandia al carrer 9 d’octubre. A les 13.30 h paelles al Parc de l’Olivereta, i a les 18 h passacarrer a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Real de Gandia i el Grup de Danses la Faltriquera d’Ador, acompanyats pels «cabuts». Ròtova porta a Pau Alabajos en concert, dilluns a les 19 h al Palau dels Comtes, amb entrada gratuïta. El cantautor de Torrent presentarà el seu l’últim disc «Les hores mortes». A més, l’ajuntament regalarà mocadorades a la gent més major del poble i es farà una xocolatada.