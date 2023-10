Que Tavernes vuelva a la Mancomunitat de la Valldigna, de la que tramitó su salida en el año 201,7 es una posibilidad real. Al menos, desde el Gobierno local tiene intención de explorarla. Así lo se desprende de la postura de dos de los tres partidos que forman el ejecutivo, PSPV y Compromís, en el debate de una propuesta del PP que abogaba por ese reingreso.

De consumarse ese regreso, eso sí, sería bajo unas condiciones diferentes a las que había cuando decidieron la marcha y buscando, sobre todo, que sean beneficiosas principalmente para los vecinos y las vecinas de Tavernes pero sin afectar al funcionamiento actual que gestionan Benifairó, Simat y Barx.

La alcaldesa, Lara Romero, quien se comprometió durante la campaña -en un acto junto a los candidatos socialistas de los otros tres municipios- a que la capital de la Valldigna volvería a formar parte en el ente si llegaba al gobierno, abogó en la sesión plenaria por trabajar en un proyecto «coherente» en el que se estudie cómo será ese regreso, que incluya un plan sobre turismo, cultura o servicios y en el que participen también el resto de localidades».

Romero cree que para poder iniciar el camino «hay que tener en cuenta el presupuesto, las áreas esenciales y saber cómo afectaría a las finanzas municipales y los recursos que serían necesarios para mantener ese compromiso». La alcaldesa también destacó la necesidad de revisar qué servicios están ya mancomunados en la Safor para que no colisionen.

Los tres grupos del Gobierno local rechazaron la propuesta de los populares al considerar que era «un brindis al sol» y que «busca el titular de que el gobierno no quiere volver a la Mancomunitat», algo que, remarcó la alcaldesa, no es cierto. Romero señaló que el escrito defendido por la portavoz popular, Eva Palomares, «no tiene un plan coherente ni contenido claro, no ofrece información suficiente de cómo funcionaría esa adhesión».

La primera edila llamó a «hacer una reflexión» e iniciar un diálogo «para asegurarnos de que vamos a tomar decisiones fundamentadas» respecto a ese hipotético regreso y se mostró «dispuesta a trabajar conjuntamente para mejorar esta propuesta».

La portavoz de Compromís, Encar Mifsud, por su parte, recordaba que el Gobierno local del 2017 del que ella formaba parte decidió desvincularse de una Mancomunitat de la Valldigna «que era pagar orquestas y fiestas, por eso no queríamos formar parte de la entidad tal y como estaba planteada entonces».

«Una Mancomunitat real»

La concejala de Educación dijo, tajante, que «queremos estar dentro de la Mancomunitat pero queremos que sea un organismo real, de servicios mancomunados y actividades culturales y en la que, si pagamos, que es lógico que seamos los que más pagamos, sirva para que los vecinos y vecinas de Tavernes se beneficien».

En todo caso, la edila recordaba que no será un camino fácil, ya que «esto no es me apunto a la Mancomunitat y ya está», recordando el farragoso proceso para la salida. «Detrás debe haber un trabajo muy serio, evaluar los pros y los contras y luego que los otros pueblos acepten», indicaba Mifsud, quien sentenció que «Valldigna somos y seremos siempre» y desvinculo el sentimiento de pertenencia al valle del hecho de formar parte de la entidad, que es una cuestión administrativa.

La portavoz del PP, Eva Palomares, respondió que le parecía «interesante» que ahora el Gobierno local se abra a estudiar un posible regreso pero «nos hubiera gustado que la propuesta saliera del ejecutivo local», indicaba.

La concejala popular acusó a Compromís de ser el responsable de la salida del ente y de no querer formar parte de él y también mostró sus dudas sobre el compromiso de la alcaldesa de trabajar de forma conjunta en un proyecto para el regreso a la Mancomunitat porque «aunque en el pleno de investidura dijo que contaría con el PP, la verdad es que no lo ha hecho hasta ahora».