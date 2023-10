Gandia encara el Pont del Pilar amb una previsió d'ocupació hotelera i d'apartaments d'un 86%, segons les dades de la patronal hotelera, tal com ha anunciat la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Gandia, Balbina Sendra, durant la visita a la Falla Borgiana 2023, que s'ha plantat a la platja (Passeig Marítim Neptú, travessera amb el carrer Galícia).

També hi han estat presents l'artista faller encarregat de plantar el monument aquest any, Pere Baenas, reconegut per la seua trajectòria fallera, el regidor de Falles, Adrián Vila i el president de la Junta Local Fallera de Gandia, Telmo Gadea.

Com ha indicat la regidora Balbina Sendra, aquesta activitat té com a objectiu "continuar incentivant la desestacionalització de la nostra platja i atreure els visitants que tenim ara ací perquè puguen tornar al març i que sàpiguen com són les nostres festes".

Així mateix, també ha posat èmfasi que aquesta falla també és "una forma de celebrar, amb activitats obertes a tothom, que som una festa d'interés turístic nacional" i ha recordat que tots els serveis de platja romandran en funcionament fins al 15 octubre.

Per la seua banda, l'artista faller Pere Baenas ha definit la falla que ja es pot veure al passeig com "una al·legoria de la ciutat de Gandia" i ha recalcat que aquest monument vol "valorar la importància de la ciutat i de la família Borgia, incloent-hi el bou al remat, que és el símbol d'aquesta família".

El president de la Junta Local Fallera de Gandia, Telmo Gadea, ha assenyalat que aquesta acció, que va néixer fa tres anys, "pretén reivindicar les falles al mes d'octubre perquè els visitants que tenen una segona residència a la platja comproven com és aquesta festa i despertar-ne les ganes perquè ens visiten també en falles".

Finalment, la regidora de Turisme ha recordat que aquesta iniciativa és possible, gràcies a “l'aposta de l'Agència Valenciana de Turisme per la iniciativa "Territori Borgia", ja que permet subvencionar aquest tipus d'activitats per tenir una Gandia turística els 365 de l'any".

Programa de la Falla Borgiana 2023:

Dimecres 11

17:30h - 19:30h

Coneix el món faller de la mà d'un museòleg/a.

Dijous 12

13:30h - 14:30h / 17:30h - 19:30h

Coneix el món faller de la mà d'un museòleg/a.

Divendres 13

13:30h - 14:30h / 17:30h - 19:30h

Coneix el món faller de la mà d'un museòleg/a.

18:00h - Concert "La Diferència"

20:00h - Cercavila amb banda de música

21:00h - Mascaletà nocturna

21:30h - Cremà de la Falla