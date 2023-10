¿En este momento tienen sentido las mancomunidades comarcales?

Tienen más sentido que nunca. Tenga en cuenta que, durante estos últimos años de subida de precios y mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos, desde las mancomunidades hemos podido ofrecer servicios más baratos y aplicar políticas de consenso.Estoy convencido de que los ciudadanos no quieren enfrentamientos políticos, sino soluciones a los problemas.

Esta es una mancomunidad de consenso entre todos los partidos. ¿Así no se excluye el debate político?

En absoluto. Eso significa que aquí hay debate y más debate. Un día a la semana nos reunimos todos los vicepresidentes, abordamos los temas y, si alguno se enquista, vamos repensando la mejor solución negociada. A eso me refiero cuando digo que es más debate.

Estrena usted una mancomunidad con nuevos estatutos que permiten asumir más competencias. ¿Ya se ha planteado eso? ¿Cuáles son las que podría asumir?

Podemos gestionar hasta 120 competencias, pero hoy ha sido la primera reunión de los vicepresidentes. A partir de ahora vamos a hablar entre todos. ¿Nos gustaría mancomunar policías locales?, sí, aunque sea difícil y largo. Le pongo un ejemplo: si nos hubiesen trasladado competencias en planeamiento, ¿Palmera y l’Alqueria de la Comtessa tendrían dos polideportivos separados por solo 50 metros? ¿Hubiésemos podido construir el instituto de Bellreguard en un lugar más apropiado teniendo en cuenta que allí van alumnos de otros municipios? Esas competencias, planeamiento, infraestructuras, no las tenemos. En Francia sí que las tienen y el Estado traslada la financiación necesaria para que diseñen y ejecuten las infraestructuras y los centros educativos. Lo que sí le adelanto es que ya hemos puesto sobre la mesa mancomunar técnicos municipales.

¿Y eso en qué consiste?

Es un funcionario que legaliza licencias en cada pueblo. Eso abarata costes. Dos técnicos que trabajen para quince pueblos al final acaban convirtiéndose en auténticos expertos. Es como los ADL, hay cinco para catorce ayuntamientos y son expertos en solucionar problemas o en gestionar la concesión de subvenciones.

¿Usted cree que es tolerable el enorme déficit que existe en el transporte público de la Safor?

Es intolerable desde 2002, cuando nosotros ya nos pusimos a trabajar para solucionarlo. Hicimos un estudio detallado, dirigido por Damià Oliver, y vimos que había concesiones caducadas desde hace veinte años. Le digo la verdad, ni A, ni B, ni C, hablo de partidos políticos, nos han dado solución. En 2015, con el Consell del Botànic, sacaron el concurso y alegamos que la Safor fuera tratada como una única área. Estamos en ello y la Mancomunitat ya ha pedido una cita con la Generalitat para abordarlo.

¿Confía en una solución?

Sí, plenamente. Porque ese no es un problema exclusivo de la Safor. Es de la Comunitat Valenciana y de España, y ahí Europa jugará: transporte colectivo y ahorro energético.

¿Cuál es su opinión sobre dos proyectos, el del tranvía Gandia-Dénia y el Tren de la Costa?

Creo que ambos son necesarios. Tenemos unos 40 kilómetros de costa por 20 hacia el interior, y ahí viven 175.000 habitantes. Necesitamos un transporte interno, que sería el tranvía. Y después comunicar las comarcas. ¿Alguien duda de que es necesario conectar Alicante y València por la costa? Si de Madrid salen trenes a todas las provincias, ¿por qué de València no tienen que salir hacia los territorios de la Comunitat?

¿En el equipo de gobierno de la Mancomunitat hablan de la prolongación de la CV-60 o lo evitan para no salir a tortazos?

Hemos hablado mucho de ese proyecto e intentamos no llevar propuestas al pleno en los que no hay consenso político. ¡Ojo!, solo en aquellos aspectos que no son de nuestra competencia porque, de lo contrario, se discute y se vota.

La Safor es una comarca especial con dos mancomunidades, una con todos los municipios y otra, la de la Valldigna, con tres pequeñas localidades. ¿Usted cree que tiene sentido?

La ley obliga a que si varios municipios quieren prestar un servicio común se tienen que mancomunar. Un 20% de las mancomunidades valencianas son para pozos de agua potable. La de la Valldigna se creó para gestionar el monasterio de Simat...

¿Se atrevería a pedir que crearan una comisión integrada en la Mancomunitat de la Safor y anular la de la Valldigna?

Hablar, dialogar, eso es lo que podríamos hacer.

Oliva es el segundo municipio de la Safor y está gobernado por dos partidos independientes. ¿Qué papel va a jugar en la Mancomunitat?

Como no podía ser de otra forma, la alcaldesa de Oliva ya está en la Junta de Gobierno de la Mancomunitat.

Termino con dos proyectos pendientes. ¿Cuándo se abrirá el edificio para ubicar Centro de Estimulación Precoz y para cuándo la conclusión del depósito de cabecera y la electrificación de los pozos de agua de Villalonga?

El edificio del Centro de Estimulación Precoz lo terminamos con 120.000 euros que aprobaremos en el próximo pleno. En esas cuatro plantas podremos habilitar también más servicios. Y respecto al agua potable, antes de elecciones ya estaba a punto la documentación en la Conselleria de Agricultura para sacar las obras a concurso, pero quedó pendiente. Hemos pedido cita para no retrasar ni un día más esa actuación y poder ejecutar las obras, porque la partida económica ya está incluida en el presupuesto de la Generalitat.