Un homenatge a la paraula, un espai dedicat a la perenne defensa del valencià i un reconeixement a l’il·lustre lexicògraf Francesc Ferrer Pastor, aquell home de la Font d’en Carròs que, entre moltes altres coses, va posar a les mans dels valencians un utilíssim Vocabulari castellà-valencià i valencià-castellà que va ajudar a tota una generació a escriure les primeres paraules en la mateixa llengua que parlava.

Tot això, i molt més, és la ‘Casa de la Paraula’ que acaba d’inaugurar l’Ajuntament de la Font d’en Carròs en la mateixa vivenda on va nàixer Ferrer Pastor, que es va adquirir fa uns anys amb la finalitat de convertir-la en una espècie de museu.

Gràcies a la col·laboració de la família, especialment del seu fill Francesc, en el senzill recorregut es poden trobar algunes de les fitxes amb paraules que el lexicògraf escrivia a mà, recollides entre les diferents formes del parlar valencià. No estan totes, perquè, com explica Jaume Sau, de la cooperativa Ideari, que ha muntat l’exposició, moltes de les fitxes es van perdre en la famosa riuada que va patir la ciutat de València l’octubre del 1957.

També es poden vore taulells de la primera impremta en la que va treballar, edicions de molts llibres i, òbviament, aquell vocabulari que es va caracteritzar per unes tapes de color blanc i blau i que el feien fàcilment identificable. En una paret, els vocabularis creen una escala que és una al·legoria a la defensa del valencià com a llengua de cultura i de relació social. Destaca igualment una selecció dels documents on Ferrer Pastor va anotar més de tres mil refranys recolits de dalt a baix de les comarques valencianes que també es poden considerar com un autèntic tresor cultural.

A la ‘Casa de la Paraula’ es pot trobar l’expedient administratiu de 1977, elaborat pel mateix Ferrer Pastor, que va permetre oficialitzar el canvi de nom del seu poble, d’aquell artificial Fuente Encarroz al natural de la Font d’en Carròs, així com un QR que permet visualitzar el documental titulat Cabut per la llengua on es fa un repàs a la seua vida i obra, des de la infantesa viscuda al seu poble, amb el que no va perdre mai una estretíssima relació, fins a la vessant laboral, com a lexicògraf i impressor, o la seua devoció religiosa i la política. Tot això el va dur a ser reconegut en vida com a fill il·lustre de la Font d’en Carròs i a que, també mentre vivia, inaugurara un carrer del poble que du el seu nom.

Segons explica l’alcalde de la Font, Pablo Puig, des d’ara els interessats en visitar la ‘Casa de la Paraula’ poden demanar cita a l’Oficina de Turisme, i destaca que aquesta és la culminació d’un procés que va començar quan, l’any 2018, es va commemorar el centenari del naixement de Francesc Ferrer Pastor. En aquell moment es va gestionar l’adquisició de la casa natalícia, amb ajudes oficials i la seua conversió en un museu que anirà ampliant-se i renovant els seus espais.

Durant la inauguració, a la que assistiren nombrosos veïns, com també una filla i un fill de l’homenatjat, la regidora de Cultura, Cèlia Escrivà, va expressar l’orgull que sent poble per aquest distingit «cabut» que, entre d’altres aspectes, va saber superar la censura del franquisme en la seua reivindicació del valencià. L’acte va incloure l’actuació d’Ona Nua (Josep Pérez) que ha posat música a un poema de Francesc Ferrer dedicat al seu fervor i el del seu poble pel Crist de l’Empar.