¿Cómo ve el fenómeno de las obras paradas en estructura en la comarca de la Safor?

-Cada comarca y cada caso son distintos pero todos tienen un origen en común: obedecen a objetivos especulativos de un espacio o momento concreto más que a demandas reales del sector inmobiliario, que tan fuerte se presentaba en los 80 y 90. Las viviendas, aunque lentamente, sí se están retomando, en muchos casos con instrumentos de ayuda excepcionales, como el aval del Estado, la Sareb o la compra por administraciones públicas, pero el equivocado emplazamiento o la alegría inconsciente del momento, sin una financiación razonable, han dejado casos no resueltos. Esto sin entrar en el mundo de las urbanizaciones o los campos de golf abandonados cuando ha girado la economía, que también serían cadáveres o ruinas.

¿Qué solución tiene?

La administración pública no está para resolver problemas privados cuando la obra no tiene interés general, el dinero de todos debe dedicarse a demandas básicas no resueltas. Cabe preguntarse si hoy en día un Centro Ecuménico sin el apoyo financiero de la Conferencia Episcopal Española y de las demás religiones sería viable, mientras que hay un importante déficit de viviendas para gente sin recursos para comprar o incluso para alquilar. La administración ha fiado este asunto durante demasiado tiempo a la iniciativa privada, sin acometer papeles activos en la búsqueda de soluciones, sobre todo en vivienda social. En mi libro La Gandia moderna ya denuncié la desaparición de organismos públicos de promoción de la vivienda. En determinados barrios esos cadáveres de hormigón podrían cambiar de uso y acondicionarse como viviendas. Y algunos casos, como el trinquet de Gandia, acogerse a la cordura de un acuerdo intermunicipal y vecinal que no dilapide el gasto público hecho en un lugar equivocado.

¿La historia se podría repetir?

-Estoy seguro de que volverá a pasar si se repitiesen las circunstancias de los años noventa, no cambiamos tanto ni las personas ni las instituciones. Para evitarlo la primera medida sería fortalecer la democracia, y no hablo de partidos sino de participación pública en decisiones que afectan a la colectividad, ver si está lo que se pretende en la ordenación urbanística aprobada, o se trata de una modificación importante o sensible para el ciudadano.