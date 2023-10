El 6 d’octubre es va obrir al trànsit la carretera CV-670 entre Oliva i Piles, reformada amb millores substancials. Tot i que, inicialment, aquesta actuació no formava part de les considerades «grans infraestructures» pendents a Oliva, n’hi havia molta necessitat perquè era l’únic tram de la Natzaret-Oliva que no tenia vorals laterals, amb la inseguretat que això comporta. De fet, al llarg dels anys hi hem hagut de lamentar accidents mortals.

En principi, el projecte va començar a forjar-se només com una ampliació dels vorals de la carretera. A l’abril de 2009 es va aprovar inicialment el Projecte de Construcció, però no es va sotmetre a informació pública i, per tant, no va entrar en vigor definitivament ni tampoc es van poder licitar les obres.

Malauradament perquè s’haja fet realitat han hagut de transcórrer 14 anys des que va començar a projectar-se la millora de la carretera. Però cal filar un poc més prim, explicar el que s’ha fet al llarg de tot aquest temps, perquè pot ajudar-nos a ser conscients i comprendre la dificultat que comporta el disseny i l’execució d’infraestructures. Potser tot això també ajude a gestionar millor projectes futurs.

Desbloqueig i projecte

Al juny de 2015, el nou govern municipal va iniciar les gestions amb la Diputació, titular de la CV-670, per impulsar el projecte. És per això que l’Àrea de Carreteres va sol·licitar un informe al Servei d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori sobre si l’actuació prevista es veia afectada per risc d’inundació. Aquest era preceptiu des de l’actualització del Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació de la Comunitat Valenciana (Patricova). Efectivament, la Conselleria va informar que l’actuació requeria l’elaboració d’un estudi sobre el risc d’inundació.

Entre 2016 i el primer trimestre de 2017, a petició de l’Ajuntament d’Oliva, van tindre lloc una sèrie de reunions entre els tècnics municipals, els de l’Àrea de Carreteres de la Diputació i els de la Conselleria. En aquestes, principalment, es varen tractar les qüestions referents als cabals que discorren per l’àmbit de la carretera segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, el càlcul de la capacitat hidràulica del barranc de la Font que discorre pel nucli urbà d’Oliva, i el redimensionament de les obres de drenatge. En tot aquest procés va ser clau la disponibilitat de l’Estudi d’inundabilitat del terme municipal d’Oliva, aprovat en 2014.

Aleshores, a causa del temps transcorregut des de la redacció del projecte original i dels nous requeriments, es feia necessària l’actualització d’aquest. De manera que la Diputació va contractar els serveis de redacció per al nou projecte. Aprofitant l’actualització per a introduir les millores pel que fa al drenatge de l’aigua, l’Ajuntament d’Oliva va proposar la inclusió d’un carril bici i també d’un vial lateral de servei per a evitar els accessos directes a la carretera. Recordem que en aquella època va tindre lloc l’atropellament mortal dels ciclistes de Xàbia a la N-332, al sud d’Oliva, i es va generar un debat important sobre la seguretat dels ciclistes. D’altra banda, des de l’Ajuntament també estàvem gestionant amb el Ministeri l’actualització del projecte del creuament de l’Hostal de Sant Jaume, amb la inclusió de vials de servei laterals en la N-332, una solució que també podia ser vàlida per a la CV-670. Finalment, la Diputació va acceptar aquestes propostes.

Compte enrere per a les obres

Una vegada fixat el full de ruta i preses les decisions sobre la millora del projecte original, entre final de 2017 i final de 2019 es van celebrar una sèrie de reunions per a fer el seguiment dels tràmits administratius que anaven avançant, fins que al desembre de 2019 es va publicar el nou projecte, la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys afectats per l’expropiació. Aquest tràmit va ser clau, perquè d’ara endavant ja no es podia posar cap objecció, ni tècnica ni administrativa, a la licitació del projecte, la qual cosa va ser determinant perquè aquest sol ser un dels motius principals que solen donar-se per a no prioritzar determinats projectes. A més a més, a partir de la publicació d’aquest tràmit, s’iniciava el termini legal per a poder executar el projecte, i el compte enrere es posava en marxa de veritat.

En conseqüència, el pressupost de la Diputació de 2020 va incloure la provisió per a les indemnitzacions de les ocupacions i expropiacions de terrenys. Certament, l’esclat de la pandèmia va endarrerir els tràmits, i la publicació de l’anunci de licitació de les obres no va tindre lloc fins a novembre de 2020. Aquest és un tràmit que sol tindre una durada mínima de 8 mesos, i l’adjudicació de les obres es va produir a l’agost de 2021. Ara bé, les obres no podien començar fins que no es dugueren a terme les expropiacions, l’inici de les quals es va produir al desembre del mateix any. L’esperada adjudicació es va dur a terme al juny de 2021, però encara s’hauria de superar un altre obstacle en el camí, ja que l’empresa adjudicatària hi va renunciar a causa de l’increment dels preus. Finalment, les obres es van tornar a adjudicar a final de gener de 2023 i, afortunadament, ara sí, des de fa uns dies la nova carretera ja està disponible per a fer-ne ús, amb totes les millores comentades adés.

Algunes conclusions

Les infraestructures impliquen tramitacions administratives complexes i la coordinació adequada entre totes les administracions públiques implicades, sobretot a nivell tècnic. La consecució d’aquestes, des que comencen a projectar-se fins que s’acaben, sol comportar llargs períodes de temps.

A Oliva, ens agrade més o menys, i juntament amb altres condicionants, cal continuar resolent la qüestió de la inundabilitat en les diferents infraestructures que es projecten. Hi comptem amb molt bons instruments com el citat Estudi d’inundabilitat del terme municipal d’Oliva, la Declaració de Municipi d’Elevada Perillositat d’Inundabilitat, el Pla d’Actuació Municipal davant del Risc d’Inundacions, o l’Estudi d’alternatives per a la reducció del risc d’inundació generat pel barranc de la Font a l’entorn d’Oliva. Tots aquests són especialment rellevants per a futurs projectes, especialment per a aquells que s’ubicaran al nord del terme municipal, com és l’arribada de la infraestructura ferroviària des de Gandia, i la connexió viària entre les platges d’Oliva i de Piles. Aprofitem-los com cal.