El passat 6 d’octubre Gloria Fernández Catalá va ser presentada a l’Assemblea com la padrina de la Setmana Santa de Gandia de 2024 i cambrera del Crist Ressuscitat, a la Sala de Corones del Palau Ducal. L’acte, solemne, es celebrà davant de les autoritats municipals, amb l’alcalde, José Manuel Prieto al capdavant; les de la Setmana Santa, encapçalades, també, pel seu president, Emili Ripoll; les eclesiàstiques, amb el vicari episcopal, Francisco Revert; les de les forces de seguretat de l’estat, amb el capità en cap de la caserna de la Guardia Civil a Gandia, Francisco José Valle, i amb el comissari principal en cap de la Policia Nacional, Carlos Holgado; també de les municipals, amb el comissari principal en cap, José Martínez Espasa, i l’intendent Salvador Morant, a més a més dels membres, especialment convidats, de la societat civil. A tots ells saludà el secretari de la Junta Major de les Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Rubén Ferrer Pérez, així com a la padrina de la Setmana Santa de 2023, Eva Pellicer Morant, i al president i la padrina de l’Associació Betlemista, Juan Francisco Giménez Castellanos i María Dolores Pérez Casas.

Acompanyant l’alcalde de Gandia i el president de la Setmana Santa ocupaven les primeres files el regidor delegat de la Setmana Santa, Miguel Àngel Picornell; els tres vicepresidents de la Junta Mayor de Gandia: José Ignacio Moreno Latorre, María José Simó i Joaquín Olaso Pérez; el tinent d’alcalde Salvador Gregori; els portaveus municipals, Guillermo Barber i Manuel Millet; i les regidores delegades, Lydia Morant i Elena Moncho, i els regidors Juan Carlos Moragues i Mar Beltrán.

Ocupaven llocs destacats el president de la Federació de Falles-Junta Local Fallera, Telmo Gadea, qui anava acompanyat per les falleres majors de Gandia, Marta Lozano Pérez i Daniela Serralta Miñana; el membre del comitè de la Creu Roja de Gandia, Antoni Martí Pavia i també els ocupaven els presidents que ho van ser de la Junta Major de la Setmana Santa, les padrines i les cambreres que ho van ser del Crist Ressuscitat. I omplien la sala, de gom a gom, els germans majors, padrines, cambreres i assemblearis de les diferents confraries, així com els consiliaris presents de les germandats.

L’acte començà amb l’acomiadament d’Eva Pellicer Morant, la padrina de 2023, qui, acompanyada pel president Ripoll es va col·locar davant del faristol i digué: «Hui intente buscar una paraula més gran que gràcies per aquest any viscut, però no en trobe cap. No sé com poder expressar l’agraïment que ompli el meu cor i l’estima que sent per tots després d’aquest any únic i meravellós. Voldria fer-vos una abraçada un per un, però, com que no és possible, espere que les meues paraules puguen tocar el vostre cor, com cadascun de vosaltres heu tocat el meu». Eva tingué paraules d’agraïment cap a Emili Ripoll i la seua Junta Directiva; cap a l’alcalde, José Manuel Prieto, els regidors i el delegat municipal en la Setmana Santa; cap als presidents i padrines d’altres anys; cap a totes les germandats de Gandia; tots els col·lectius ciutadans i també la ciutadania i cap a la seua família i amics. Finalment tingué unes afectuoses paraules cap a Gloria Fernández: «Aquest és un any que passa volant, ple d’actes i d’emocions molt intenses, però que quedarà sempre en el teu cor».

Seguidament, el secretari, Rubén Ferrer, recordà articles i apartats del reglament, mitjançat els quals la Junta Major proposà a l’alcalde el nom de Gloria Fernández Catalá i com este acceptà el seu nomenament com la padrina de la Setmana Santa de 2024. La padrina i l’alcalde foren sol·licitats per a accedir a l’entarimat, on Gloria Fernández va rebre, de mans del president Ripoll, la insígnia d’or de la Junta Major, així com el document i la placa acreditatius.

Emili Ripoll, llavors, va prendre la paraula: «Hui presentem a la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, càrrec únic al conjunt de l’estat espanyol i que cada any l’ostenta una dona de la nostra ciutat.[...] Ser padrina de la Setmana Santa de Gandia, suposa representar a tots el confrares de la nostra ciutat, homes i dones, xiquets i xiquetes, que cada any ixen als carrers per rememorar la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.[...] Vull donar-te l’enhorabona de part d’esta Junta Directiva i de totes i tots els membres de les germandats de la Setmana Santa de Gandia pel teu nomenament, sabent que ens aportaràs a nosaltres i a tota la societat gandiana el millor de tu».

Aleshores, el secretari Ferrer llegí el decret d’Alcaldia, en el qual, segons s’estableix en el Reglament Municipals d’Honors i Distincions, se li concedia l’Escut d’Or de la ciutat de Gandia a Gloria Fernández Catalá com a padrina de la Setmana Santa de 2024, el qual se li imposava en este acte de presentació a l’Assemblea, la qual cosa fou realitzada per l’alcalde Prieto. Gloria va rebre l’escut d’or i el diploma acreditatiu.

José Manuel Prieto s’apropà al micròfon ì digué: «Podem estar ben orgullosos del significat de nostra Setmana Santa. Una celebració que ens dona projecció i prestigi. Una celebració que està en el cor dels gandians; que és emoció i identitat; que aglutina i uneix; que cuida, estima i conserva les nostres tradicions, de generació en generació. Una Setmana Santa que és sentiment de pertinença al projecte col·lectiu que és Gandia.[...] Perquè la Setmana Santa és sobretot un fet col·lectiu. Una manera de transmetre, generacionalment, el valor de les nostres tradicions. I en els valors de l’esforç en comú, de la col·laboració conjunta, del diàleg constructiu i del consens per fer realitat totes aquelles iniciatives que beneficien la ciutadania de Gandia, es cimenta el progrés, l’avanç i el desenvolupament de la nostra ciutat».

Per a finalitzar l’acte, fou el torn de paraula de Gloria Fernández, qui començà dient que era cristiana, creient i que es sentia estimada per Déu, ja que va nàixer en el si d’una família amb altes conviccions i valors cristians, la qual li van inculcar la fe. Recordà la primera encíclica del papa Francesc, «Lumen Fidei», en la qual el pontífex diu que la fe és com una llum que il·lumina tota l’existència humana, i hi afegí que ella creu que la fe transforma la vida, ens impulsa a viure amb amor i justícia aportant esperança a un món, sovint desanimat, marcat per la violència, les guerres i les catàstrofes. Gloria també va desitjar que la fe ens guiara i ens enfortirà en els moments d’incertesa, consol en els moments de dolor, força davant dels desafiaments i en la solució dels conflictes, i va encoratjar tothom perquè en la propera Setmana Santa, moment significatiu de la tradició cristiana en la qual es commemora la passió, la mort i resurrecció de Jesús, tinguérem l’oportunitat d’aprofundir en la fe i enfortir nostra relació amb Déu.

Gloria acabà així el seu parlament: «Desde aquí me pongo a vuestra disposición y espero poder representar a la Semana Santa y a Gandia lo más dignamente posible, siendo consciente de la gran responsabilidad que conlleva dicho cargo, así como cumplir las expectativas que habéis depositado en mí».

Acte solemne per a perpetuar la història de Gandia.