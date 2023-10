Los ayuntamientos lo tienen muy claro: cuando lo que está en juego son los puestos de trabajo de sus vecinos y vecinas, no hay que dudar a la hora de facilitar que las empresas puedan implantarse en sus municipios.

Bajo esa premisa, son varios los ejemplos en la comarca de la Safor de administraciones que han optado por tramitar modificaciones urbanísticas para que sus polígonos industriales se adapten a las necesidades de grandes empresas que buscan implantarse en ellos.

El último ejemplo es el Real de Gandia. El ayuntamiento ha dado luz verde a que la ampliación de la volumetría de las naves que se implanten en toda su área en un 20% respecto a lo que estaba permitido.

Hasta el momento, la altura máxima de las instalaciones no debía pasar de los diez metros. Con la actual modificación se podrán construir edificios de hasta doce metros. Además, esta medida cuenta con la particularidad de que en su interior se podrán habilitar las plantas que la empresa considere, siempre y cundo no supere la altura máxima permitida.

Este cambio, que ya ha entrado en vigor, se ha realizado a petición de la empresa Dielec Group SL, que pretende implantarse en una parcela del Real de Gandia.

El alcalde, Gustavo Mascarell, ha señalado que ante la petición de la «consideramos oportuno que la medida no afectara solamente a la parcela en la que se quiere implantar esta firma, sino a todo el polígono». La medida, «buscafacilitar que las empresas puedan implantarse en el Real de Gandia y generen puestos de trabajo para nuestro vecindario».

En la capital comarcal, Gandia, el ayuntamiento no dudó en gestionar un cambio urbanístico de un terreno en la zona Beniopa-Passeig para la construcción de una residencia de la tercera edad. En este caso fue a petición de Vitalia Activos. La empresa, que cuenta con varios geriátricos por toda España pero ninguno en la Comunitat Valenciana, mostró su interés en implantarse en la ciudad. El problema es que la parcela no estaba adaptada urbanísticamente a las condiciones que fija la Generalitat para este tipo de establecimientos. Según el PGOU, la altura mínima de edificio se situaba en 27 metros cuando las residencias de mayores no pueden superar los 15, y la dimensión máxima del bloque a construir se fijaba en 40 metros, incompatible con el uso que se quiere dar.

Por ese motivo, el Gobierno local apostó por la medida de modificar, solo en esa parcela, el ordenamiento urbanístico para adaptarlo a las condiciones requeridas para que Vitalia Activos pueda llevar a cabo su inversión.

La empresa Clave Denia, gestora de las tiendas Ale Hop, es una auténtica dinamizadora en esta cuestión. De hecho, ha promovido proyectos de modificaciones urbanísticas en las tres grandes ciudades de la Safor.

En Gandia está trabajando junto al ayuntamiento en convertir en suelo industrial, terciario y logístico una superficie de 200.000 metros cuadrados en el linde con el término municipal de Bellreguard, junto a la nave que la firma ya tiene en funcionamiento en este municipio, de 20.000 metros cuadrados, u que está pegada al polígono Sanxo Llop.

Una gran plataforma logística

Este trámite pretende aprobar un PAI de 200.000 metros cuadrados en el que se plantea el diseño de una gran manzana de aproximadamente 70.000 metros colindante con la actual nave de Bellreguard para ubicar el gran parque logístico que pretende abrir en Gandia.

Hace justo un mes entraba en vigor la modificación del PGOU de Oliva para permitir que se puedan construir naves de hasta tres plantas en sus polígonos industriales. Esta medida se ha aprobado a petición de Ale Hop.

La empresa adquirió hace unos años la nave que fue la sede de Cerámica Decorativa. Su intención es construir un centro logístico, además de oficinas y espacios de I+D. Pero la anterior calificación urbanística no lo permitía y por eso presentaron una solicitud al ayuntamiento para que aprobara una modificación, que ya es una realidad. Hasta el pasado mes de septiembre, las naves no podían tener más de dos plantas.

En Tavernes de la Valldigna, el ayuntamiento está tramitando una modificación puntual de su PGOU para cambiar de dominio público a privado una calle del polígono industrial El Golfo. Las empresas Ale-Hop y Alpesa lo requirieron al ayuntamiento, ya que ese vial separa dos parcelas que son propiedad de estas mercantiles. El objetivo de esta modificación es poder dar continuidad a sus naves, es decir, no estar obligadas a construir dos naves distintas.