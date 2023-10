La Societat de Foment d’Agricultura, Industria i Comerç de Gandia, patrocinarà, i la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, organitzarà, la primera edició del Certamen de Composició de Marxes Processionals de la Setmana Santa.

L’acord entre les dues institucions va ser signat, despús-ahir pels dos presidents de les entitats, Joaquín Barber Peiró i Emili Ripoll Gimeno en presencia de l’Excel·lentíssim Alcalde President de l’Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto Part.

Este certament té com a objectiu exalçar la composició de marxes processionals de la Setmana Santa i té la intenció de crear i afavorir aquelles marxes processionals que en passar els anys pogueren ser identificades com de la Setmana Santa de Gandia.

El president de Foment d’AIC, Joaquín Barber, després de comprovar la gran repercussió que va tindre que l’entitat continuara amb el patrocini del Premi de Poesia Joan Climent, dedicat al món de les Falles, va comunicar a la Junta Directiva la seua decisió de crear un premi dedicat a l’altra entitat d’envergadura de la ciutat de Gandia, la Setmana Santa, amb la intenció que Foment d’AIC tinguera una presencia notable en tota la xarxa social gandiana.

Unes primeres converses entre els dos presidents aproparen la intenció de la creació del premi sense encara decidir quina activitat es guardonaria. En la primera reunió formal, celebrada a principis de juliol en la sala de juntes entre el president de la Setmana Santa, Emili Ripoll i el vicepresident i cap de l’Àrea de Cultura de Foment d’AIC, Pasqual Molina, acordaren que el premi guardonaria la millor marxa processional de la Setmana Santa de Gandia i que el certamen de composició de les marxes processionals fora organitzat per la Junta Major de la Setmana Santa de Gandia.

La idea del premi, el patrocini i l’organització van ser presentades a les juntes directives de les dues institucions, les quals l’acceptaren amb satisfacció.

El certamen de composició de marxes processionals serà una activitat pràcticament inèdita en tot l’estat espanyol. En el moment de buscar antecedents, sobretot per conèixer les bases emprades, sols trobàrem dos concursos de marxes processionals de la Setmana Santa i els dos havien començat este any 2023.

Dues setmanes després es va celebrar una reunió, ja a nivell oficial, entre el president Ripoll i el vicepresident i cap de l’Àrea de Cultura, Ximo Olaso Pérez, com a representants de la Setmana Santa de Gandia, i el president Barber amb els dos vicepresidentes Rafael Durà Melis i Pasqual Molina, representants de Foment. En la reunió celebrada en la sala de juntes de Foment d’AIC s’aportaren les bases de les dues ciutats que havien iniciat mesos abans l’organització dels primers certàmens i es va comprovar la similitud que havien entre elles. Aleshores es consensuaren, meticulosament, les nostres i es va plantejar que les marxes processionals presentades al certamen pogueren ser identificades com a gandianes, per a la qual cosa ens adonàrem que necessitàvem conèixer les característiques musicals específiques de les marxes processionals, en general, per a decidir què calia incloure en elles perquè s’identificaren com a gandianes. Aleshores es va considerar que era imprescindible la col·laboració de professionals de la música.

Vicent Mengual Caudeli, mestre del Conservatori Tenor Cortis de Dénia en l’especialitat de direcció d’orquestra i de banda i, en l’actualitat director de la Banda del Verger; Javier Cabrera Aparisi, professor de música i músic de trompeta i Telmo Gadea Boix, professor de piano i cap d’estudis del Conservatori Professional de Música Josep Climent d’Oliva, van ser convidats a participar en la reunió següent.

Els tres acceptaren, de seguida, la invitació. Als tres se’ls havia lliurat l’esborrany de bases creades en la nostra primera reunió i cal dir que des del primer moment la seua implicació en el projecte ha segut total. Aportaren idees sobre el desenvolupament, en general, dels altres concursos de composició de bandes de música i el que jo destacaria del que van fer fou, sobretot, la tria d’instruments que ells creien fonamentals i el rebuig d’altres que consideraven innecessaris perquè les marxes processionals del certamen pogueren ser considerades en els transcurs dels anys i de les interpretacions successives, com a pròpies de la Setmana Santa de Gandia.

Fa dos dies es presentava en societat el projecte conjunt a traves d’una roda de premsa celebrada al saló de conferències de la Societat de Foment d’AIC. La va presidir l’alcalde Prieto, qui actuà com a testimoni principal del protocol de col·laboració que signarien, minuts després, els presidents de les dues entitats, cadascun dels quals seien al seu costat. Joaquín Barber i Emili Ripoll exposaren en els seus parlaments les característiques del premi; les reunions repetides que es necessitaren per a consensuar les bases del primer Certamen de Marxes Processionals de la Setmana Santa de Gandia; destacaren i agraïren la implicació dels mestres de musica que havien intervingut en l’elaboració de les bases.

José Manuel Prieto tancà l’acte amb un parlament en el qual es congratulava de la posada en marxa del projecte. Digué que la iniciativa era bona per a la música de les marxes processionals, era important per a la Setmana Santa i magnífica per a la projecció exterior de la Ciutat de Gandia.

Agraí a la Societat de Foment la iniciativa, la qual s’emmarcava dins de les activitats que commemoren el centenari de la seua fundació i que venia a afegir-se al patrocini del premi de poesia Joan Climent que anava dedicat a les Falles.

La Societat de Foment d’AIC, en l’any del seu centenari, amb el patrocini d’estos dos premis s’endinsa en la xarxa social ciutadana a través de dues entitats capdavanteres de Gandia: La Federació de Falles. Junta Local fallera, el president de la qual, Telmo Gadea, estava present en el saló de conferències, i la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia.

La relació d’estes amb Foment d’AIC és històrica. Les dues entitats celebraven les seues reunions inicials als salons de Foment. El respecte que sent la Societat de Foment d’AIC per les Falles i la Setmana Santa s’ha vist reflectit en dedicar-los dos dels capítols importants en el llibre que ha publicat per commemorar el seu centenari: Foment d’AIC, cent anys fent Gandia.