Des de Compromís-Més Gandia som plenament conscients que este grup municipal, a l’igual que la resta de regidores i regidors que formem el plenari, hem estat triats per la ciutadania per procurar atendre els seus problemes i que algú pot tindre la temptació de considerar que el que manifestem més enllà de Gandia o del País Valencià no és competència nostra. Però s’equivoca. Nosaltres, com a representants públics, i com a éssers humans, tenim el dret i el deure de no mostrar-nos impassibles amb qualsevol patiment. D’ahí la declaració que vam presentar ahir (dijous) al Ple municipal ordinari d’octubre demanant el compliment de les resolucions de l’ONU sobre Palestina davant la guerra del Sucot, entre l’estat d’Israel i el grup terrorista Hamàs. I a la qual no van voler sumar-se, tot siga dit, cap altre grup, a pesar que en el debat es van manifestar a favor d’una resolució pacífica, de la pau, del respecte als drets humans… Però cap partit va voler signar un compromís que, esperàvem, haguera estat unànime de l’Ajuntament de Gandia, recollint l’esperit majoritari de la ciutat.

Perquè esta guerra (conflicte, en diuen alguns, cínicament) és un drama humà, una massacre equiparable a algunes altres de les que la civilització s’ha avergonyit i ha condemnat. I com més va més s’acosta a un genocidi, en la seua accepció literal d’extermini sistemàtic d’un grup per raons de raça, ètnia, religió, política o nacionalitat, i que, com bé sabem, és un delicte, tipificat per la Cort Penal Internacional des de 1998, arreplegant les conclusions de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi, de 1948, arran precisament del genocidi patit pels propis jueus, i que va donar lloc a la creació de l’estat d’Israel.

Un nou estat, en unes terres en les que, òbviament, vivia una gent: els palestins. Un poble, eternament ocupat, fins el mandat britànic finalitzat en 1948 i tutelat des d’aleshores per l’ONU, la qual, amb múltiples resolucions ha intentat protegir el seu dret a viure en pau en la seua pròpia terra. L’última d’elles, la resolució 67/19 de 2012, reconeixent l’estat palestí i exigint el compliment dels acords internacionals, sistemàticament violats per Israel, que ha sotmès el poble palestí a un apartheid, bloquejant el seu territori des de 2007 i obligant a malviure a més de dos milions de persones, sense els recursos bàsics, fins i tot alimentaris.

Però no parlem de política, tot i que a Compromís ens agradaria que l’estat espanyol, atenent a l’ONU, reconeguera l’estat palestí, com ho fan ja 139 països, entre ells alguns gens «sospitosos» com Suècia o, des de 2015, l’Estat de la Ciutat del Vaticà, és a dir el Papa. (I com ens agradaria, per cert, que es reconegueren altres drets, com el del poble sahrauí).

Del que parlem és d’humanitat. Perquè els execrables atacs de Hamàs, una banda terrorista que cal combatre, i el dret d’Israel a la legítima defensa, no poden ser excusa per a una aniquilació sistemàtica d’un poble i el bombardeig indiscriminat de la població civil, contravenint el dret internacional i les convencions de Ginebra, amb l’ús, inclús, d’armes prohibides.

Perquè, a més, esta reacció desmesurada no farà més que agreujar la situació de la zona. Insistir en esta dinàmica i augmentar la restricció dels aliments, l’aigua i el combustible representa una greu violació del dret internacional i un crim de guerra per intentar castigar a tota una població per part del govern d’Israel.

Per això, demanem la condemna de l’atac de Hamàs, però també la de la violència exercida pel govern d’Israel contra la població civil. I exigim un alto el foc immediat, l’alliberament dels ostatges i la garantia de l’arribada de l’ajuda de cooperació al poble palestí.

Però també que la Comunitat Internacional obligue al compliment de les resolucions de Nacions Unides, la retirada dels territoris ocupats i la fi de l’expansió dels assentaments il·legals, com a mesures que propicien la resolució definitiva del patiment d’un poble que, legalment, té dret a existir en pau.