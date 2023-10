La ciutat de Cullera ha aconseguit posicionar-se com a municipi referent de tota la Ribera en la millora i en el foment dels espais verds públics. La localitat ha sigut premiada amb quatre «Flors d’Honor», uns distintius que atorga l’entitat Viles en Flor de la Comunitat Valenciana i que reconeixen la gestió sostenible, l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana en la cura de l’entorn natural.

D’aquesta manera, Cullera s’ha convertit en l’únic municipi de la tota la comarca que aconsegueix tots els premis possibles. La gala de lliurament d’aquests guardons va tindre lloc el passat divendres en la ciutat de Castelló. «Hem passat de tres a quatre guardons, el que demostra la nostra voluntat i el nostre esforç en millorar els nostres espais verds. Treballem dia a dia per tindre una Cullera més sostenible i verda», assegurà el regidor de Serveis Exteriors, departament en el que està integrat Parcs i jardins, Salva Tortajada.

El regidor va exposar també la voluntat del consistori de «mantindre aquesta dinàmica per continuar sent el referent de la nostra comarca en patrimoni vegetal i sostenibilitat». Cullera ha sigut un dels huit únics municipis que ha aconseguit el màxim de guardons possibles, és a dir, les quatre Flors d’Honor, d’entre les 50 localitats participants. A més, en aquesta gala s’ha reconegut a Cullera com la localitat guanyadora del premi «Stars for Europe 2022» a la millor decoració nadalenca amb poinsettias.