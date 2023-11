El incendio que entre el miércoles y el jueves de la pasada semana destruyó una parte de la empresa Citrosol de Potries y el uso de gran cantidad de agua para las labores de extinción del fuego han conllevado un vertido de productos tóxicos al cauce del río Serpis, que discurre a escasa distancia de esas instalaciones.

Consecuencia de ello, la Associació Centre Excursionista la Madrilla y el Ayuntamiento de Potries han constatado la «muerte total» de la fauna fluvial en un tramo de cinco kilómetros que va desde ese punto hasta Beniarjó, donde el escaso caudal del Serpis se filtra al subsuelo y ya no discurre en superficie. La Madrilla habla en un comunicado de un «biocidio» en el que han perecido todo tipo de animales, incluidos la anguila, una especie muy resistente y protegida porque está en grave peligro de extinción.

Pocos dudan de que los productos tóxicos han llegado al Serpis mezclados con el agua que usaron los bomberos en la extinción del fuego. De hecho, y como ya publicó este periódico, el ayuntamiento y la empresa trataron de contener ese líquido con barreras de tierra, pero una parte alcanzó el cauce y algunas acequias de la zona.

El viernes, al tener constancia de este hecho, el Ayuntamiento de Potries ya procedió a tomar muestras del agua del río y las remitió, con la documentación correspondiente, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la Conselleria de Medio Ambiente y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), solicitando inmediatamente que se analizara para calibrar la envergadura y posibles riesgos del agua, así como la adopción de medidas para retirar la fauna muerta. A través de las redes sociales de los ayuntamientos vecinos también se comunicó este hecho para que nadie se acercara a ese tramo del cauce y todavía menos tocar el agua del río.

El Ayuntamiento de Potries, sin embargo, ha lamentado que ante estas situaciones no exista un protocolo para acelerar los análisis del agua, dado que todavía hoy se desconoce cuándo se conocerán los resultados.

Lo primero, indicó el alcalde de Potries, Sergi Vidal, es que los organismos competentes retiren la fauna muerta para evitar la putrefacción en el río, y así se ha hecho durante el fin de semana y ayer, y lo segundo ha sido apuntar la idea de que la CHJ lleve a cabo de forma urgente una suelta extraordinaria de agua del pantano de Beniarrés para disolver el caudal contaminado.

Esa petición, sin embargo, no se ha llevado a cabo, y previsiblemente no se hará, porque la CHJ, preguntada por este periódico, considera que «no existen evidencias de que esto pueda traducirse en una mejora del río». Afortunadamente en la zona donde se produjo el vertido se mantiene un caudal continuo, que, si bien no es muy abundante, sí está contribuyendo a diluir los posibles contaminantes existentes.

La empresa Citrosol también ha señalado que desde que tuvo constancia de ese vertido ha estado colaborando con las instituciones para paliar las consecuencias que puedan derivarse de ello. Además, ha adoptado medidas para que no se produzcan más fugas de líquidos nocivos para el medio ambiente.

De la misma manera, la Comunidad de los Canales Bajos del Serpis, que gestiona la mayoría de las acequias que discurren por esa zona, ha comunicado a todos sus «sequiers» que eviten el uso, por indicación del Seprona, hasta que se aclare si hay riesgo y puede perjudicar a los campos.

Citrosol confirma, tras analizar los daños, que mantiene los puestos de trabajo y los salarios

Superados los primeros días de intensas gestiones para analizar los daños causados por el incendio, la empresa Citrosol ha confirmado, a través de un comunicado conjunto con el Ayuntamiento de Potries, que va a mantener su actividad, sus puestos de trabajo y los salarios del centenar de operarios que integran su plantilla.

Tras insistir en que lo más importante es que no haya habido desgracias personales en este siniestro, Citrosol señala que va a reorganizar su producción, aprovechando que buena parte de la factoría no ha sufrido daños y tiene una nave en la localidad de Beniparrell, para que los clientes «sigan recibiendo sus productos con normalidad». En esa nota, difundida también entre los vecinos de Potries, Citrosol se pone a disposición de quienes hayan sufrido daños materiales, bien en sus viviendas o bien en coches que estaban estacionados en la calle Ferrocarril d’Alcoi y que no pudieron retirar.

Empresa y ayuntamiento expresan su disposición a seguir colaborando con una mayor implicación económica y social entre Citrosol y Potries, al tiempo que expresan la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad frente a emergencias que puedan suponer un riesgo para la población o para el medio ambiente.

Villalonga Problemas de cobertura por daños en el cableado

Numerosos vecinos de Villalonga, así como muchas personas que este fin de semana han estado en la localidad, han notado fallos intermitentes más o menos importantes en la cobertura de sus móviles y la conexión a internet. Todo, señalan fuentes consultadas, debido a los daños que el incendio de Potries causó en el cableado que alimenta algunas instalaciones telefónicas. De hecho, varias personas han señalado que entraban en «sombra» cuando accedían a Villalonga y recuperaban todos los servicios cuando salían en dirección a las localidades de Ador o Potries.