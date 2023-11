El jugador de Mali que milita en el CE la Font d'en Carròs, Karim Kone, fue protagonista involuntario del partido de liga de fútbol de Primera FFCV que su equipo jugó el domingo pasado en el campo del CD Contestano. El futbolista denuncia que algunos espectadores, a los que se le presume que son seguidores del equipo de Cocentaina, le increparon e insultaron por su color de piel en una actitud que él mismo califica de racista.

Karim Kone relata a Levante-EMV que durante la primera parte del partido "ya oí algunos insultos y el sonido que imita al mono, pero no quise prestar demasiada atención porque prefería centrarme en el juego. En el descanso se lo dije al árbitro y él me contestó que si volvía a ocurrir en el segundo tiempo pararía el partido".

Lo grave sucedió en la segunda mitad, añade el fútbolista de Mali de 23 años de edad: "íbamos ganando por 1-2 y en el minuto 75, aproximadamente, me cambian. Ya estaba en el banquillo cuando el equipo local marca el 2-2 y en ese momento un grupo de aficionados que estaban en la grada empiezan a insultarme y a hacer la imitación del mono. El asistente es quien le dice al colegiado lo que estaba pasando y el árbitro detiene el partido durante unos 5 minutos y le dice al delegado de campo que si se vuelve a repetir lo sucedido iba a suspender el encuentro".

A partir de ese momento, reconoce Karim Kone, "ya dejaron de increparme, aunque cuando me fui a ducharme se volvieron a oír los insultos. Cuando llegó la Policía Local y la Guardia Civil y una vez acabó el partido se calmó todo. La Guardia Civil me preguntó si quería presentar denuncia, me hicieron una foto de mi DNI y me dijeron que me llamarían. También me comentaron que tenían a alguna persona identificada".

Karim Kone, que lleva en España desde 2009, asegura que se puso a llorar, "rendido por la impotencia", si bien afirma que "nunca me había pasado algo igual. He jugado en Majadahonda, Azuceca de Henares y Cuenca antes de fichar por el CE la Font d'en Carròs y nunca me había sucedido" al tiempo que destaca que "no puedo culpar a toda la afición del CD Contestano de este incidente sino a una parte minoritaria, a los cuatro, ocho o doce que van al fútbol a insultar", resaltando que "los jugadores rivales me mostraron su apoyo".

Apunta el futbolista que "yo juego al fútbol para disfrutar y divertirme y nadie, ni los racistas ni nadie, me van a desanimar. No podrán conmigo. Esa gente no tendría que entrar en un campo de fútbol porque encima insultan e increpan delante de niños y estos lo aprenden todo enseguida. España no es un país racista, pero hay gente que sí lo es, que se cree que los negros o los extranjeros somos inferiores o delincuentes y en este mundo somos todos iguales. Yo no hago daño a nadie y solo deseo que se comporten bien conmigo".

Comunicado del CE la Font

El CE la Font d'en Carròs ha hecho público un escrito en sus redes sociales en el que cuenta que "la parte negativa del partido de Cocentaina se vivió en la grada en forma de insultos y amenazas".

Desde el CE La Font "condenamos toda clase de acto racista, homófobo o violento como el que sufrió nuestro jugador Karim Kone y otros compañeros del equipo. Tal fue el incidente, que el árbitro tuvo que parar el partido durante unos minutos hasta que el lamentable espectáculo finalizara".

Por suerte, se añade en dicho comunicado, "las autoridades identificaron a algún protagonista de estos hechos. El club irá hasta el final con las pruebas que tiene en su poder y colaborará con los órganos pertinentes para que esta gente no vuelvan a estar presentes en ninguna instalación deportiva".

También, concluyen desde el CE la Font, "queremos destacar que los autores de los hechos no representan ni mucho menos a la afición de un club histórico como el CD Contestano".