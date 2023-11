Bellreguard abordarà, amb la presència d'un expert en conflictes armats, un assumpte de plena actualitat i d'urgència humanitària com és l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. L'investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Alejandro Pozo, posarà context a la situació que es viu ara mateix a Gaza, que està patint els bombardejos i l'amenaça d'invasió per part d'Israel.

També participaran Àngela Ballester, exdiputada membre de les comissions d'Assumptes Exteriors i Cooperació Internacional del Congrés dels Diputats entre 2016 i 2019 i Jesús Alonso, col·laborador del Centre Delàs. Aquestes darreres setmanes, malauradament, ha ressorgit amb força renovellada el conflicte Israel-Palestina, fins al punt de posar en perill, més encara, l'estabilitat internacional. A tot arreu i també a la Safor, s'han produït diversos actes de rebuig "del genocidi que està produint-se", segons es destaca des de la Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Bellreguard i el mateix Centre Delàs, organitzadors de l'acte. Front a l'opció bel·licista i la venjança hi ha altres visions que cal conéixer i discutir amb l'ajut inestimable d'un expert del Centre Delàs d'Estudis per la Pau. Alejandro Pozo oferirà eixa visió el 2 de novembre a la Casa de Cultura (19.30 hores), amb una conferència. Alejandro Pozo Marín (1975, La Val d'Uixò) treballa com analista i investigador sobre conflictes armats, terrorisme i acció humanitària. Ha treballat durant el últims 25 anys i continua fent-ho, remotament o sobre el terreny, a zones en conflicte armat, sobretot a l'Àfrica al sud del Sàhara i a l'Orient Mitjà. També a la Franja de Gaza i la resta de Territoris Ocupats de Palestina. Es doctor en Pau i Conflictes, així com professor de Conflictes Armats, Terrorisme, Seguretat, Geopolítica o Humanitarisme en graus i postgraus de diferents universitats. Un dels seus últims llibres és "La Guerra contra el Terror", de l'editorial Icaria, on s'aborda el detall d'algunes qüestions que tractarà.