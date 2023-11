En temps de canvi climàtic no és suficient amb afegir en cada frase la paraula «sostenible», encara que no pertoque. El futur de la humanitat, si l’espècie vol seguir habitant el planeta Terra, depén del canvi del model econòmic i social que tenim i que ens a portat a l’actual moment de crisi global. Mentre els governants actuals afirmen ser conscients de la crisi ambiental assistim perplexos a debats al voltant del creixement de l’economia per a enguany o l’any proper. No és eixe el camí. Si realment volem que les generacions de demà tinguen algun futur habitable hem de fer una aposta decidida per un nou model de fer les coses on la mesura siga el desenvolupament cultural i personal, la felicitat i el benestar social, la qualitat de vida i no la quantitat. Hem de substituir la valoració de l’èxit personal pels diners i propietats que s’acumulen per altres valors som serien el de la solidaritat, l’empatia o la compassió.

Aquestes reflexions són a la base del model d’infraestructures que volem per a la comarca, per a les comarques centrals i, en definitiva, per al nostre País. Perquè darrere dels diferents projectes d’infraestructures de transport estan els model econòmics. ¿Estem d’acord que en el futur tot el territori agrícola entre les actuals poblacions fins a la mar, de Gandia fins a Dénia, estiga urbanitzat i les comarques costaneres es convertisquen en tota una conurbació d’habitatges i zones comercials? ¿Volem que els millors sòls agrícoles de la Unió Europea passen a ser carrers i places?

¿L’economia valenciana s’ha de conformar en el sector turístic i de serveis o hauríem de treballar per una reforma integral del sector agrari i invertir en nous sectors industrials de noves tecnologies i ecoeficiència productiva?

Depén de les respostes que donem a aquestes preguntes ens caldrà un tipus d’infraestructures de transport o uns altres. Si de la zona de la Vital fins a Oliva volem tot un seguit d’urbanització de serveis, comercial i d’habitatges la resposta serà una gran avinguda central i, si cal, un tramvia com el que ja anuncià el govern del Botànic abans de les eleccions passades. Un tren convencional, per a passatgers i mercaderies, que uniria la costa mediterrània, les seues ciutats com Alacant, Benidorm, Dénia, Oliva, Gandia, Cullera, València... però també els seus ports seria la base d’un nou model de transport costaner per un nou model econòmic, que sense oblidar-se del turisme, possibilitaria un altre desenvolupament més respectuós amb el medi. Perquè quan lluitàvem per l’A-7 sense peatge ja déiem que a l’estret espai de la plana litoral ja no li cap més formigó, ni més asfalt i, per això, ens cal preservar el sòl agrícola de futures urbanitzacions i dotar-lo d’infraestructures que permeten el seu desenvolupament. Que el famós arc mediterrani arribat a Alacant es desvie cap a l’interior, com sempre, i entre per la Costera (Xàtiva) fins a València, deixant sense tren convencional les Marines i la Safor és condemnar-nos a un futur incert i negar-nos les possibilitats que ens permetria lligar la nostra economia, les nostres empreses de manera ràpida i molt més, ara sí, sostenible a la Unió Europea.

Els Verds hem llegit les propostes del «España avanza» del pacte per a la investidura signat pel PSOE i Sumar i no hem trobat cap menció al tren Gandia-Oliva-Dénia. Diuen que sí van a treballar per aconseguir-ho. Ho posem en dubte, però compten amb nosaltres si els cal ajuda davant de tots aquells que ja fa anys ens han demostrat que no estan interessats en fer-lo.