Le advierto que este artículo puede herir su sensibilidad. Un Policía Nacional cuenta, en un «podcast», una de sus experiencias más desgraciadas. Acudió a una vivienda tras la llamada desesperada de un chico, quien en el balcón amenazaba con lanzarse al vacío. Vivía en casa de su madre. El policía consiguió revertir la situación. El chico, entre lágrimas y desesperado, le pidió ayuda emocional y mental al policía, quien se comprometió a ayudarle contactando con psicólogos y psiquiatras de la Sanidad Pública, movió todos los resortes que conocía para que fuera atendido de inmediato, pero la respuesta no llegó, el policía afligido le dijo al chico que tuviera un poco de calma y un poco de tiempo porque el sistema de atención estaba colapsado y una semana después el chico consumó su desastrosa decisión. Esto lo contó el agente entre lágrimas.

Las cifras de los Servicios Sociales de Gandia estiman en 3.000 personas las que sufren alguna alteración mental en nuestra ciudad, pero son más, puesto que hay personas que no reciben ayuda y esconden y disfrazan su problema por miedo, vergüenza y pudor social. Se estima en la estadística oficial que los afectados son un 9% del total de mujeres y un 4,5% del total de hombres. Casi la mitad de los y las jóvenes españoles de entre 15 y 29 años el (48,9%) considera que ha tenido algún problema de salud mental (II Barómetro Juvenil de Salud Mental 2023). El 88% de la atención a estas personas lo realizan familiares o amigos y no profesionales médicos o asistentes sociales. En Gandia ASAEM viene ejerciendo desde 1988 ésta ímproba labor. Los médicos/as, enfermeras/os y los/las trabajadores sociales son insuficientes y están desbordados. Un estudio oficial del Ministerio de Servicios Sociales anuncia que entre un 10% y un 25 % de la población española sufrirá a lo largo de su vida alguna enfermedad mental: depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno de la personalidad, etc. Algo muy preocupante es que cada vez hay más afectados de entre 15 y 25 años y manifiestan su problema más pronto.

¿De dónde venimos? Entre el 1900 y el 1975 del siglo pasado no había enfermos mentales, había «locos y locas» recluidos en un manicomio -cárcel- cuyo objetivo era aislarlos, no atenderles con humanidad, aplicar tratamientos paliativos a lo sumo. Sujetos a toda clase de vejaciones y condenados al ostracismo, malvivían. Los familiares sufrían en silencio ésta situación y trataban de ocultar una enfermedad que significaba un oprobio social. Afortunadamente desde 1975 más o menos cambió esa condena con una nueva práctica que imponía comprensión, empatía y trato humanitario de médicos, asistentes y familiares.

Hoy es todo diferente pero si tenemos en cuenta que más del 80% de esas personas son atendidas diariamente por familiares y amigos ante la ausencia de suficientes profesionales y centros públicos, tenemos un grave problema del que no podemos inhibirnos. La semana pasada desgraciada y presuntamente una persona en nuestra ciudad fue víctima de un problema mental y puso un violento fin a su padecimiento. ¿De verdad podemos alardear de ser una sociedad justa e igualitaria del siglo XXI? Si no ponemos todo lo que sea necesario económica, asistencial y humanamente necesario para ayudar a quienes sufren enfermedades mentales, es un fracaso social. Podemos tranquilizar nuestras conciencias diciendo que todos hacemos cuanto podemos, eso es como jugar individualmente al solitario y hacerse trampas a uno mismo. Si quienes pueden cambiar esta situación y tienen el poder económico, social y decisorio no hacen más, es porque no quieren, y lo demás son paparruchas, promesas vacías de contenido y falsas esperanzas. Nunca me había dolido tanto juntar las letras de un artículo.