Dies passats, al voltant de Tots Sants, els cementeris s’ompliren de visites familiars i de flors. Cementeris plens per tot arreu. Tradició històrica de la qual copsa saber que, en un món atabalat pel desficaci, encara es fan desplaçaments quilomètrics per a complir amb este cerimonial del reencontre amb aquells éssers estimats, amb els quals, la mort, posà tanta distància. Al nostre entorn el trajecte és curt, ací, a casa, sovint cal fer-lo a peu per causa de l’aglomeració de vehicles que van o venen i per l’escàs espai d’aparcament en estos dies. Cementeris curullats de persones que hi arriben amb predisposició diversa, mogudes per una graduada escala de sentiments alleugerats pel pas dels anys. Però hi van. Tradició històrica. Costum ancestral.

D’estos dies, recorde les escales per a arribar als nínxols més alts ballant d’un lloc a l’altre i, quan n’aconseguia una, la gent pujava dalt per a netejar làpides brutes de tot un any de pols i de pluja o dipositava aquelles flors amb les quals, alguns, tractaven de justificar absències o de previndre un què diran, el qual hui s’atempera amb les flors artificials, algunes d’un resultat estètic notable. Però, també recorde que hi havien escenes que m’aborronaven, la d’aquelles persones afligides, dempeus, amb els ulls brillants i mirada fixada en la freda làpida que les separava d’aquella persona tan estimada en vida.

Jo he sigut persona d’anar al cementeri. Quan xiquet acompanyava ma mare tots els dissabtes a dur flors a la família, en especial al iaio Paco «Paloma». De major, quan ella ja no podia, la duia jo amb el meu cotxe per a portar les mateixes flors a les mateixes personés difuntes.

Després de dipositar-les acuradament en les gerres de zinc incrustades en les làpides, a ella li encantava passejar pels carrers del cementeri per a veure qui havia faltat en aquells darrers dies i dels quals no tenia coneixement, i es parava davant d’aquells nínxols, sovint amb el guix encara humit amb un nom, desconegut o no, gravat maldestrament amb un estri puntegut o davant d’aquells altres amb corones de flors dipositades davall, creuades per bandes de color morat retolades amb noms de sentiments propers.

Aleshores, ella resava una pregària pel difunt, per si de cas la mort l’havia arribat de manera imprevista. A casa, ma mare acabava el rosari, al qual era molt aficionada, dient: «Ara resarem un ‘padrenuestro’ perquè se’ns lliure d’una mort ‘repentina’,» per allò que tinguérem temps de preparar-nos mitjançant la confessió per a arribar directament al cel. Sols que ma mare, per confusió, deia que el resàrem perquè se’ns lliurara d’una mort ‘arrepentida’, la qual cosa a mi, xiquet, em feia morir-me de riure mentre tractava d’explicar-li que el sentit de la seua pregària era tot el contrari del desig que ella tractava d’inculcar-li. No em va fer cas mai.

Ma mare va morir un dia ‘repentinament’ i, complint la seua voluntat, vàrem incinerar les seues despulles, perquè en qüestionar eixa decisió seua de la incineració, sent ella tant del cementeri, em va dir que ho havia decidit així perquè temia que jo no hi aniria mai a visitar-la. Hui tinc ací, al costat del meu ordinador, una part de les seues cendres dipositades en una capseta de marbre que vaig comprar a Agra, a l’Índia, molt prop del Taj Mahal.

Jo vaig tres vegades, tots els anys, al cementeri. Com que mon pare va faltar el dia següent i el soterrarem al cementeri del seu poble, Benirredrà, poguérem posar dins del seu fèretre part de les cendres de ma mare que no havíem tirat al mar allà enfront del Rancho Grande on ella havia passat tan feliç els estius de la seua infància. Des d’aleshores, els dos estan allí. Hi he anat esta setmana per a portar i deixar en el repeu de la seua làpida les primeres taronges de la Marjal, perquè a Lolita li agradaven les taronges més que les flors; hi tornaré el dia del seu sant, la Verge dels Dolors, que sempre cau en divendres i en distinta data cada any, i tornaré el 15 de setembre, el dia que ells es van casar l’any 1950.

El dol en la meua infància eren dones vestides de negre i d’homes amb un braçal negre en la mànega de la jaqueta. El dol era vetlar el difunt en casa pròpia durant la nit que precedia el soterrament. Eren hores de gests de dolor i de desesperació. El dol públic era anar a acomiadar el cadàver a les portes de l’església on encaixaves la mà dels homes de la família amb aquella frase: «T’acompanye en el sentiment», la qual, entranyable, no per repetida minvava la intensitat de la pretensió.

El temps de durada del dol, amb l’ús de la vestimenta negra tenia prou de component social. Passat el temps considerat, els homes es treien la franja negra de la jaqueta o de l’abric i les dones feien el pas gradual a l’anomenat mig dol, on les modistes cosien bates i vestits amb aquelles teles, a quadres diminuts, blancs i negres, que s’adquirien en les botigues del carrer Major.

El dol interior no tenia temps de durada. Depenia de la persona, depenia del sentiment.

Com a metge, m’ha interessat molt la psicopatologia del dol. He repassat, estos dies, els apunts del professor Miguel Rojo Sierra, qui fou el meu catedràtic de Psiquiatria i de Medicina Clínica de la Universitat de València, i no hi trobat en les seues línies referències al comportament científic del dol, sobretot de les implicacions patològiques en els familiars.

Isou Cabodevilla Eraso, especialista en Psicologia Clínica i psicoterapeuta, va escriure el 2007 en els Anales del Sistema Sanitario de Navarra un article magnífic i recomanable, Las perdidas y sus duelos, en el resum del qual es llig que, quan la pèrdua és radical i definitiva, com en el cas de la mort, totes les dimensions de la persona es veuen afectades (dimensió física, emocional, cognitiva conductual, social i espiritual), de tal manera que la persona pot arribar a sentir-se incapaç de superar-ho i/o, diu, desenvolupar un dol patològic que necessitaria una intervenció professional. L’autor diu que són molts els factors que intervenen en el tipus de dol, com les circumstàncies de la mort, la relació amb el difunt, la personalitat i antecedents del parent i el context sociofamiliar.

Cabodevilla diu que el pacient haurà de rebre del psicoterapeuta la indicació de quatre tasques fonamentals: la primera, acceptar la realitat de la pèrdua; la segona, expressar les emocions y el dolor; la tercera, adaptar-se a un medi en el qual el ésser estimat està absent i la quarta, recol·locar emocionalment el difunt i continuar vivint.

Prompte farà 24 anys del traspàs dels meus pares. Tot i la pèrdua sobtada i seguida dels dos, jo no he experimentat mai el sentiment de dol, però no hi ha ni un sol dia que no me’n recorde d’ells.

Estan en la meua memòria, vius en el meu sentiment.