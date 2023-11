La pilera Paula Collado participa en el TCS New York City Marathon 2023, que se disputa este domingo, 5 de noviembre. El Ayuntamiento de Piles le ha entregado un equipaje con el que llevará el nombre del municipio en una de las competiciones más importantes del mundo.

Esta carrera, que se celebra anualmente desde 1970, forma parte de los World Marathon Majors, una competición que agrupa los seis maratones más destacados del mundo.

La deportista de Piles asume con emoción este desafío: "Son los 42,195 km más famosos del mundo. Es el sueño de cualquier aficionado al mundo del running. Recorrer sus cinco barrios en el evento de atletismo anual con más participantes (50.000 corredores) y mayor fama es la aspiración máxima de todo aquel que corre maratones. Un recuerdo imborrable para toda la vida". Collado destaca que compaginar su afición con su familia y el trabajo ha sido un reto.

Para poder participar en esta prueba, Collado tuvo que acreditar una marca muy exigente: "Durante 2022 ese fue mi objetivo, entrenar y correr la Maratón de Valencia para conseguir la marca que me permitiera viajar a New York y vivir mi sueño. Una vez conseguida y tras lograr la invitación, solo quedaba entrenar duramente durante los últimos cinco meses, acompañada de los mejores, que aunque no vengan allí, ellos saben que todo esto es, en parte, gracias a ellos".

"Teníamos claro que queríamos apoyar a Paula en este acontecimiento tan importante, tanto para ella, como a nivel mundial deportivamente hablando. Nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo y constancia, del trabajo que conlleva preparar una competición física y mentalmente tan dura como esta y, sobre todo, que quiera llevar el escudo de Piles durante la carrera en las calles neoyorquinas", cuenta la alcaldesa de Piles, Cristina Fornet.

La atleta empezó a correr tarde, según ella, hace más de 10 años, cuando un grupo de amigos del pueblo con ganas de juntarse y hacer deporte formaron el Club de Correr de Piles. A partir de ahí, se inició en carreras populares, sumando varios podios, lo cual le planteó nuevos retos. Las medias maratones terminaron convirtiéndose en maratones completos como el de Roma o el de Mallorca, donde consiguió el tercer puesto en 2022, aunando así sus dos pasiones: correr y viajar.

"Desde el Ayuntamiento de Piles, la apuesta por el deporte es una prioridad y queremos que llegue a toda la población de todas las edades. Paula es un claro ejemplo de superación y de referencia, especialmente para las nuevas generaciones. Le deseamos lo mejor en esta prueba", asegura Toni Fernández, concejal de Deportes.

Ahora que se acerca el momento de la carrera, se presentan los nervios propios de la experiencia que va a vivir: "Pero la ilusión es tremenda. Saber que voy a correr la maratón más importante del mundo y que me acompañan mi familia y muchos de mis amigos me hace sentir afortunada. Representar al Club de Córrer Piles en este evento me llena de orgullo, espero estar a la altura".