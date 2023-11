El titular significa, en la Fórmula 1, parar y seguir y ahora leerá porque lo utilizo. Llevamos varias semanas escuchando al Molt Honorable Carlos Mazón advirtiendo que el presupuesto de 2024 de la Generalitat será «duro y complicado» pero que atenderá «los compromisos adquiridos», vamos que una cosa y la contraria a la vez. Duro por los recortes ante la falta de liquidez y atender lo que sea prioritario, para ser más exactos. Podía haber sido más inteligente, políticamente hablando, y cargarle a sus socios, los ultras, las exigencias de los recortes y presentarse él como salvador de un presupuesto condicionado por la dichosa herencia recibida. Una verdad a medias es la peor de las mentiras.

Para Gandia y la Safor es preocupante y lacerante. Hace unas semanas previne al alcalde Prieto que venían malos tiempos para la lírica. El Presidente Mazón ya ha dejado para 2025/2026, o vaya Ud a saber cuando, la CV-60 l’Olleria-Gandia; el Tranvía Gandia-Dénia; aumentar profesores; congelación de pagas en Dependencia; la finalización del Centro Socio-Sanitario del Roís de Corella, de momento. De los otros anuncios hechos para nuestra ciudad en agosto pasado ni mención.

Pero hace un par de semanas el PP de Gandia dio en la diana y le sacó los colores al gobierno de Prieto al salir el responsable de Urbanismo, Vicent Mascarell, a confirmar que ni pasarela al Castell de Bairén, ni proyecto, ni dinero, ni nada, una sencilla promesa ficticia. El anuncio corrió a cargo de las máximas autoridades, la rectificación a cargo de un segundo espada. Esto me retrotrae a los gobiernos de Pepa Frau. Ella siempre protagonizaba lo positivo y lo negativo era cosa de la cuadrilla. Y nosotros ciudadanos de Gandia y comarca asistimos perplejos y encandilados a estos espectáculos para todos los públicos.

Según una encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica de Lauka realizada el pasado marzo un 27% de españoles están bastante interesados en la política y un 70% están poco o nada interesados en ella, el 3% restante, no sabe o no contesta. En Europa los países más interesados y participativos en política son, por orden de mayor a menor, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Países Bajos y Alemania. Los que menos Francia, Italia, España, Portugal y Grecia.

Los países del norte, de confesiones protestantes o luteranas, están muy por delante en interés que los de influencia católica, al margen de que nos llevan muchos años de práctica democrática, y en su sociedad un político que robe, mienta o incumpla, la propia sociedad le obliga a dimitir.

En el sur de Europa sirve el dolor del pecado cometido, el propósito de la enmienda, no lo volveré a hacer más... y la próxima semana más madera, comienza el ciclo de nuevo y con volver a confesar su maldad, todo solucionado.

Así los ciudadanos vamos transitando por un bosque de falacias, incumplimientos, promesas insatisfechas, anuncios vacíos y verdades a medias. Como mucho dejamos de acudir a las citas electorales cansados de tanta frustración. Hay que copiar al norte para salvar al sur o seguiremos siendo víctimas del engaño y la burla. Yo opino de esa manera, ¿y usted? Recuerde parar y seguir, stop and go. (No olvidemos a los palestinos, ni a los israelíes secuestrados, por favor, luchemos por la Paz).