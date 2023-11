El Ayuntamiento de Palma de Gandia ha denunciado "la situación de emergencia" que vive la población de la localidad, sin agua apta para el consumo humano, un problema que arrastra "desde 2019" y que se ha visto "agravado" desde el pasado mes de octubre, por lo que ha solicitado a la Diputación de Valencia ayudas económicas que permitan costear las infraestructuras hidráulicas para llevar el agua del pozo de Villalonga hasta el municipio.

Ante este escenario, la alcaldesa de la localidad, Paula Femenia, y el concejal de Sanidad, Adolf Minyana, se han reunido este martes con el diputado de Ciclo Integral del Agua de la Diputación de Valencia, Paco Comes, junto al vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES). Comes ha reconocido el "problema grave" en el abastecimiento de agua potable en Palma de Gandia y ha trasladado que esta situación "hubiera tenido que abordarse desde 2019 para que este grave problema no fuera mayor en la actualidad", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Comes les ha trasladado que la Diputación "no puede hacerse cargo de los gastos económicos para el reparto de agua provisional hasta la solución definitiva", si bien añade que valorará de qué manera puede contribuir a que el Ayuntamiento de Palma afronte este problema.

En este contexto, ante la situación "de emergencia" que vive Palma de Gandia el pasado viernes el Ayuntamiento solicitó la adhesión del municipio al Sistema en Alta para el Suministro de agua potable de la Mancomunidad de Municipios de la Safor, tras conocer que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "no pondría ningún reparo ni impedimento para que el pueblo de Palma se suministre del pozo de Vilallonga".

De esta forma, el Ayuntamiento de Palma de Gandia ha instado a la mancomunidad a convocar un pleno extraordinario "urgente" y ha solicitado a todos los consejeros de este órgano su voto favorable para poder tener un sistema que garantice el suministro de agua potable a los vecinos.

Además, desde el consistorio han advertido de que la viabilidad de las empresas del municipio está "en peligro" como consecuencia de esta situación.