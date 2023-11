El Trinquet d'Oliva acull este dissabte, 11 de novembre, la gran final de la IX Copa Caixa Popular de raspall: Ian i el pilotari local Brisca & Badenes de Xeraco i Tonet IV. En la presentació de la final celebrada esta setmana tots quatre van donar les seues opinions sobre la competició i la partida que decidirà el títol de 2023 de la segona competició més important del raspall professional per equips.

Cal destacar que serà la tercera final de la Copa Caixa Popular que disputen Ian i Brisca. «Arribem en la mateixa il·lusió. Si arribes a la final és perquè estàs en un gran nivell i és el que hem demostrat. Soles queda una partida i guanyar a una parella també consolidada. Serà especial perquè jugue a casa i això és un extra per a valorar positivament», ha valorat Brisca. El mitger d'Oliva aspira a aconseguir el seu quart títol després de guanyar esta competició en 2028, 2020 i 2022.

El seu company Ian creu que «necessitem fer la partida perfecta. Tots conega’m el nivell de Tonet IV. És el número u i, a Badenes, costa fer-li un quinze. Serà una final igualada perquè els quatre som jugadors tornadors. Seran quinzes disputats i llargs. Hem d’encertar, tant a l’hora d’atacar, com de defensar perquè el contrari aprofitarà la mínima errada».

En l’altra banda, el xeraquer Badenes creu que «és una confirmació del meu millor moment com a professional. És la tercera Copa Caixa Popular que jugue amb Tonet IV i les dues anteriors havíem caigut en semifinals. Sem llevat l’espineta i ara vull gaudir de la final. Pensava que estaria nerviós, però esta sent una setmana especial. Tinc ganes que arribe el dissabte, però també estic assaborint la situació». Badenes vol el su primer títol de campió.

Al seu costat estarà un Tonet IV que busca igualar en nombre de títols a la Copa Caixa Popular amb Brisca, dues per al del Genovés, per tres del d’Oliva. «Sempre vols arribar lluny i amb Badenes hem tingut dues Copes on s’hem quedat a les portes. Ara toca gaudir i fer bon paper. Apleguem en bon moment de confiança. Les últimes partides hem estat a gust en el trinquet», ha destacat el número u en la modalitat de raspall.

Així mateix, també va estar en la presentació de la final el regidor d'Esports d'Oliva, Joan Mascarell, qui no ha volgut deixar passar l’oportunitat de mostrar «l’orgull que Oliva siga la seu d’un esdeveniment tan important que tancarà un any espectacular en este aspecte. Cal esmentar que Brisca és natural d’Oliva i és per això que Mascarell ha decantat la balança en favor de l’equip blau, ja que, «si no no arribe a casa, però que guanye el millor», ha bromejat el regidor de l’Ajuntament.

Una vegada es coneguen els campions de la IX Copa Caixa Popular de raspall, serà el torn per a descobrir a la parella que s’adjudicarà el títol de la V Copa 2 Caixa Popular de raspall. Una competició que no sols dona cabuda a les promeses que estan esforçant-se per a convertir-se en figures, però que compten amb el suport de pilotaris consolidats en la nòmina com, per exemple, Néstor. «Per arribar han de tenir il·lusió i estes competicions els ho aporta. Significa llevar-se les partides del dia a dia i competir a llarg termini que també és important. Per a mi també significa molt perquè he tingut moments difícils per una lesió i és molt rellevant perquè vull dedicar-li la victòria a mon pare», ha comentat el de Pego en la presentació de la final, que es jugarà dilluns dia 13 al trinquet de Xeraco.

Al seu costat estarà Boronat, el qual va caure en la final de l’última edició. Un fet que el de Castelló de Rugat espera no repetir. «Se’ns va escapar per poc. Enguany em veig millor i vull fer una bona partida per a ser campions», ha dit Boronat.

Precisament, el botxí de Boronat va ser David, que juga a casa perquè és de Xeraco i aspira al fet que «ocórrega el de l’any passat. Tinc un company amb el qual jugue molt a gust i no hem perdut cap partida». El pilotari xeraquer vol revalidar el títol que va guanyar l'any passat. Per la seua part, Momparler, parella de David, creu que «arribem a la final en una bona dinàmica. Boronat i Néstor són uns rivals forts. L’objectiu és gaudir de la final».