La Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, se reunía el pasado mes de septiembre con el alcalde de Potries, Sergi Vidal, con quien se comprometía a mantener los 17 millones de euros para construir el Centro de Dia en este municipio en el marco del Pla Convivint. Por eso, el anuncio que ha hecho esta misma sobre la paralización de este programa de inversiones, que ahora deja en el aire este proyecto, ha dejado muy preocupado a Vidal, que se encuentra con que "no sabemos si seguir adelante con la tramitación".

La congelación afecta a aquellos proyectos que no estén en marcha, como es el caso del edificio de Potries pero también los de Oliva y Tavernes de la Valldigna. El primero es el más avanzado en su tramitación. No en vano, el ayuntamiento tenía previsto la próxima semana sacar a licitación la redacción del proyecto constructivo, con la idea de que aún en 2024 pudieran comenzar las obras. A la incertidumbre sobre qué ocurrirá con la que está llamada a ser la inversión más alta de la historia de este municipio, se une el enfado de no haber sido informados directamente. "Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial sobre la paralización", indicaba el alcalde.

Por ello, el ayuntamiento ha solicitado una reunión con la nueva directora general "a ver qué nos dicen", indicaba Sergi Vidal, quien tras la reunión con Camarero en Valencia estaba confiado de que el proyecto saldría adelante. Esta decisión inunda de dudas al alcalde de Potries que se pregunta: "¿legalmente pueden paralizarlo ahora?, ¿cómo van a hacer para echarlo para atrás?".

Dos proyectos en el aire en Oliva

No es el único alcalde preocupado e indignado. Yolanda Pastor, de Oliva, lamenta "profundamente" esta decisión del gobierno autonómico. Esta ciudad había solicitado dos proyectos: un Centre Específic de Rehabilitació i Inserció Social per a Malalts Mentals Crònics y un Centro de Día para personas mayores.

"Estamos hablando de necesidades básicas, de centros específicos para nuestros mayores y enfermos mentales", indicaba Yolanda Pastor, quien, a renglón seguido, apuntaba que "supone una falta de sensibilidad absoluta" que se paralicen los proyectos del Pla Convivint.

En esta situaicón, la alcaldesa ha lanzado un mensaje a la "unidad" de toda la corporación municipal para "reivindicar las necesidades locales ante la Generalitat".

Yolanda Pastor ha anunciado que va a contactar con el resto de municipios afectados "para hacer un frente común y poder reivindicar conjuntamente a la Generalitat".

En Tavernes de la Valldigna confiaban en contar con la inversión para la construcción de un Centre de Dia para las personas mayores. En este caso, el proyecto en una situación bastante embrionaria, ya que el ayuntamiento pretendía la adquisición de un solar entre las calles Papa Juan XXIII y Sant Pere para la construcción de este espacio. Ello debe ir precedido de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el departamento de Urbanismo sigue tramitando, a la espera de lo que acabe dictaminando la conselleria.

La concejala de Servicios Sociales, Amparo Bo, se ha mostrado contrariada con esta decisión y ha asegurado que se trata de una inversión "vital" en un centro "muy demandado desde hace años", cuyo objetivo es "mejorar los servicios asistenciales y sociales" del municipio. Bo considera que "hay que mirar por las personas" y reclama una reflexión a la consellera.