Dilluns passat, al saló de conferències, la Societat de Foment d’AIC lliurava el Premi a la Trajectòria Cultural de 2023 a l’Associació Pro Música de Gandia. El premi arribava a la seua setena edició. La primera fou guanyada pel Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, la institució capdavantera en les activitats culturals de la comarca; en la segona fou la Rectora Magnífica de la Universitat de València, Mavi Mestre, amb el motiu d’haver sigut la primera dona a arribar a ocupar el lloc més alt de la responsabilitat universitària en la centenària història de la Universitat de València; la tercera edició fou guanyada per la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia, en aquell moment quan la Festa de les Falles havia sigut declarada per la Unesco com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat; la quarta va ser guanyada per l’arquitecte gandià i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de Valencia l’il·lustríssim senyor Alberto Peñín; la cinquena edició tingué com a guanyadora la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia en el moment que esta havia sigut declarada Festa d’Interés Turístic Nacional i, l’any passat, la sisena edició, la guanyà el polifacètic artista gandià Antoni Durà Melis.

Presidien l’acte l’Excel·lentíssim alcalde president de l’Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto, i el president de la Societat de Foment d’AIC, Joaquín Barber Peiró, qui acompanyaven Concepción Merí, la presidenta de l’Associació Pro Música de Gandia. Seien en la primera fila la secretària autonòmica de Turisme, Cristina Moreno; la tinenta d’Alcalde, Alícia Izquierdo; el tinent d’alcalde, Salvador Gregori, el portaveu municipal Manuel Millet; la regidora delegada Maribel Codina, i els regidors Juan Carlos Moragues i Mar Beltrán. En llocs destacats seien el director delegat per al Campus de Gandia de la Universitat de València, el professor Joan del Alcázar; el vicepresident de la Federació de Falles . Junta Local Fallera de Gandia, Francisco Martínez, qui acompanyava la fallera major infantil de Gandia, Daniela Serralta Miñana; el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, qui acompanyava la padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat de 2024, Gloria Fernández Català; Antoni Durà, i la secretària de la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES), Fina López. L’Associació Pro Música és una associació cultural sense ànim de lucre, que va ser constituïda l’any 1995, la finalitat fonamental de la qual es la difusió de la música en la comarca de la Safor. Ha realitzat més de 200 actuacions, amb concerts, recitals, cursos, conferències, taules redones o concerts benèfics i ha creat la Beca Pro Música, hui Beca Concepción Merí, dedicada a estudiants de música de la Safor. Totes les activitats s’han aconseguit gràcies al suport dels socis i al de la societat gandiana i, sempre, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de les empreses patrocinadores. Les seues activitats han portat a Gandia, primer al Palau dels Borja i posteriorment a la Casa de la Marquesa, alguns dels millors músics del panorama internacional, així com també els músics valencians més rellevants de l’actualitat. L’acte del lliurament del Premi a la Trajectòria Cultural, tal com deia el president, Joaquín Barber, ha vingut a convertir-se, amb el pas dels anys, en el més important de tarannà cultural dels que organitza Foment d’AIC. El president aprofità una vegada més el moment del seu parlament per a dir: «Volem que esta casa siga la de tots els gandians, voldríem que s’aproparen a conèixer les instal·lacions de Foment d’AIC, i que veieren les possibilitats d’esta llar situada al bell mig de la ciutat de Gandia, voldríem que pogueren gaudir-ne a nivell personal o familiar i que des d’elles pogueren fomentar tot tipus de projectes dirigits cap a la millora de la societat. [...] La Societat de Foment té una intensa vida pròpia i ens sentim ben orgullosos del servei que oferim a la societat, tant que em volgut batejar nostra Entitat com ‘El cor de la ciutat’». Joaquín Barber digué que este era l’any de la Música per a la Societat de Foment d’AIC, perquè, dies abans, en aquell mateix saló, i amb el testimoni principal de l’Alcalde de Gandia, José Manuel Prieto Part, ells mateixos i el president Emili Ripoll signarem un Protocol de Col·laboració entre la Societat de Foment d’AIC i la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia per a convocar el Primer Certamen de Composició de Marxes Processionals de la Setmana Santa de Gandia, el qual patrocinarà Foment d’AIC i organitzarà la Setmana Santa. En el moment que marcava el protocol, el president Barber lliurà a la presidenta de l’Associació Pro-Música, Concepción Merí, l’estatueta cisellada per Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronzes Jordà, la qual és una al·legoria de la Cultura. Concepción Merí, des del faristol, va fer un resum d’activitats i record dels noms il·lustres de la música, valenciana, nacional i internacional, que actuaren en concerts organitzats per Pro Música, fent una menció especial a la labor desenvolupada al llarg dels anys pel director artístic de l’Associació Pro Música, Óscar Creus, i acabà dient: «Que después de 28 años de trabajo más o menos callado surja este reconocimiento a Pro Música por parte de la sociedad civil, a la que representa Fomento AIC, es un honor y no cabe más que mostrarnos agradecidos y orgullosos de la labor realizada gracias al respaldo de la sociedad. Muchas gracias a Fomento AIC, al Ajuntament de Gandia y a todos ustedes por su asistencia». José Manuel Prieto va dir: «És sempre un plaer assistir a este esdeveniment organitzat per Foment, que celebra ja la seua sèptima edició, perquè sempre és sinònim de reconeixement al treball, cultura valenciana i orgull de ciutat. I enguany tots estos valors es veuen reflectits en el gran protagonista de la vesprada, l’Associació Pro Música de Gandia, que porta ja quasi 30 anys acostant la música i tot el que desperta en les persones al cor de la nostra ciutat. [...] La cultura ens fa poble i, en concret, la música és una de les millors formes que tenim per a comunicar-nos, expressar-nos i acostar-nos a la cultura. Perquè moltes vegades l’accés a la música és una de les millors formes que tenen moltes persones per a accedir per primera vegada a este enriquidor món i per això precisament és tan valuós i reconeixem hui el treball de difusió i promoció que fa Pro Música a Gandia. [...] Esta programació i l’afició a la música clàssica que transmeteu i promoveu des de la nostra ciutat, atraient a veïnat dels pobles de la Safor i les comarques centrals, contribueix, junt amb totes les iniciatives culturals que al llarg de l’any es programen, a fer encara més de Gandia una ciutat referent, un centre cultural de primer ordre que, en conjunt, engrandeix la nostra capitalitat cultural». Acte entranyable. Quadre d’Honor del premi que s’engrandeix amb l’Associació Pro Música de Gandia. Enhorabona!