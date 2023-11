DEl pasado 28 de agosto, el president Mazón vino a nuestra ciudad, aseverando que cumpliría con Gandia con estas palabras: «Es una legislatura que pasa por Gandia. La Generalitat la sitúa como una de sus prioridades». Pero, tan solo dos meses después, esta promesa es papel mojado, si atendemos a los presupuestos de la Generalitat para 2024 y si consideramos que lo que no aparece en un presupuesto, no existe. De este modo, el primer presupuesto de Carlos Mazón no recoge las promesas que hizo tan solo hace un par de meses, ni las prioridades del conjunto de la ciudad. Mazón, por tanto, no cumple con Gandia.

Que no se sepa nada del edificio de Correos es muy preocupante. Pero más preocupante es aún que en las cuentas solo aparezcan 285.000 euros para el tramo de Gandia de la CV-60 o una ínfima partida de 25.000 euros para el tranvía Gandia-Dénia (cuando el Consell de Ximo Puig destinó 300.000 euros en sus últimos presupuestos y hablamos de proyectos millonarios). Asimismo, plantea un presupuesto restrictivo para las ayudas del Ivace, de las que depende la mejora de nuestros polígonos industriales; aplica tijera pura y dura a los sectores productivos. Si Ximo Puig apostaba por las gigafactorías, Mazón recorta en industria e innovación. Ante esta situación, hay que lamentar que el PP de Gandia guarde un silencio cómplice, cuando debería defender los intereses de la ciudad por encima de las siglas. Si el presupuesto es el principal instrumento para cambiar la vida de la gente, es recriminable que no se aborden con contundencia proyectos e infraestructuras esenciales. ¿Cómo puede afirmar Víctor Soler que tendremos «la mayor inversión de la historia en la sanidad pública», cuando no aparece en los presupuestos la ampliación del hospital Francesc de Borja, el hospital infantojuvenil de salud mental o presupuesto para que el centro de salud del Grau mantenga su servicio de Urgencias 24 horas? Este servicio, por cierto, no funciona desde el 31 de agosto. Por no hablar del nuevo Espacio Sanitario Roís de Corella, que sigue cerrado a cal y canto, una situación que ha obligado al alcalde de Gandia a solicitar una reunión urgente para conocer su fecha de apertura y tratar de aportar soluciones, una vez más. En materia educativa, el recorte del 40% al Pla Edificant es motivo para encender todas las alarmas, ya que podría afectar a obras ya en ejecución, como el instituto Ausiàs March. Por no hablar del futuro que le espera al Centro Integrado de Formación Profesional, que podría correr peligro. Es curioso, por tanto, es que el señor Soler se refiera a «un presupuesto que viene a reforzar el gasto social», sin hacer mención alguna a proyectos de sanidad, educación y bienestar social, centrándose únicamente en la calderilla de la CV-60 o el tranvía. Parece que el objetivo de este artículo sea esconder la realidad de Gandia hablando en términos generales de la Comunitat Valenciana para salvar los muebles. Vuelve con el mantra de la «bajadas de impuestos», pero obvia que los presupuestos de PP-Vox prevén una subida del 10% de las tasas. Mazón baja impuestos a quien más tiene y a los trabajadores les sube el recibo del agua o recorta el presupuesto del Bono Viaje, poniendo en una situación compleja al sector turístico. «Con Mazón, lo haremos realidad», asegura el señor Soler. ¿Qué realidad? Será la realidad de los recortes sin precedentes. Gandia es una de las principales perjudicadas de unas cuentas diseñadas por obra y gracia de un president que no cumple.