L'escriptora Laia Fàbregas ha considerat aquest dijous que "El silenci dels astronautes", una novel·la intimista i alhora social amb què va guanyar el XLV Premi Joanot Martorell, és la seva història més personal, en què reflecteix, entre d'altres situacions, allò que suposa una pèrdua perinatal per a la dona que la pateix.

Així ho ha indicat dijous durant la presentació del llibre a Barcelona, amb el guanyador del LXI Premi Ausiàs March de Poesia, Eduard Olesti, per "Un cowboy crepuscular"; la regidora de Cultura de Gandia, Balbina Sendra; el director de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de la localitat, Toni Ordiñana; i els editors de Grup 62 Pilar Beltran i Jordi Cornudella.

Beltran ha ressaltat que el jurat, format per Víctor Labrado, Valèria Gaillard, Martí Domínguez i ella mateixa, va decidir atorgar-li el premi, al qual van concórrer 32 originals, al juny, pel "realisme intimista i social, la sensibilitat" i per "desplegar" un ampli ventall de veus i recursos".

Com és habitual, l'autora barcelonina es va asseure davant l'ordinador després d'acabar el títol anterior, "No escriuré la teva història", amb la primera frase del seu nou artefacte literari, que partia del record que tenia d'un documental que havia vist fa més de vint anys sobre una nena americana que no parlava si no prenia una microdosi de Prozac.

Va buscar a internet, sense sort, recuperar la pel·lícula, però en aquest busseig va topar amb la història de David Vetter, un nen nascut el 1971 i que va viure els seus dotze anys de vida dins una bombolla per la seva malaltia.

"El silenci dels astronautes", que ja ha arribat a les llibreries, narra el que li passa el 2008 a la Rita, una nena que no parla a l'escola, però que no calla quan és a casa seva, filla d'una dona que viu aclaparada per la feina i pel pes d'una ferida encara oberta des de fa uns anys.

"Vaig escriure d'una tirada el primer capítol sobre la Rita i després ja va aparèixer la seva mare, l'Anna, amb els seus problemes. És una de les històries més meves que he escrit mai. Surt una cosa que em va passar a mi, que vaig perdre una filla al cinquè mes de gestació", ha revelat.

La peripècia de mare i filla es combina amb una obra de teatre que està escrivint l'Anna en què la Rita, que només pot parlar amb pares i avis, dialoga amb David Vetter.

No ha negat que l'Anna podria tenir alguna semblança perquè és una mare que té la Rita després d'una pèrdua gestacional i creu que qualsevol cosa que li passa a la nena pot ser culpa seva.

El tercer embaràs pot ser un calvari

Per experiència pròpia, no ha amagat que "el primer embaràs, sense que hi hagi hagut cap pèrdua, és molt feliç, però si perds el nadó en el segon, el tercer embaràs pot ser un calvari i, després, és preguntar-se: hauré transmès a aquesta criatura alguna cosa dolenta? Aquesta és la part més personal de la novel·la".

Quan la revisava, "plorava i encara ara em preocupo quan el meu fill petit fa segons quines coses, de manera que crec que no ho he superat, però no em domina a la meva vida".

Sobre "Un cowboy crepuscular", el jurat, format per Jaume Pont, Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón, Simona Škrabec i Jordi Cornudella, destaca "la força imaginativa dels poemes, el to vindicatiu del conjunt i la potència d'una veu poètica que no s'encalla en allò que és privatiu d'un individu aïllat", sinó que hi ha "una alta càrrega generacional".

El jove poeta barceloní Eduard Olesti ha dit que "hi ha una aposta molt ferma cap a la col·lectivització de l'artista creador, com un fet que justifica el mateix fet artístic", i ha reflexionat que la seva generació, ell és nascut el 1995, "no és capaç d'intuir on és el bé i on és el mal". "L'absència d'ètica és allò que ens matarà", ha pronosticat.

La regidora de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, s'ha reafirmat en l'aposta d'aquests premis, que ha qualificat de "claus" per a la ciutat, com a "acte central de la tardor literaria".

Després d'assistir a l'acte, la regidora de Cultura, Balbina Sendra, ha dit que aquesta presentació "posa de manifest la capacitat literària i dels clàssics de la nostra ciutat i reafirma la nostra aposta com a govern per aquests premis i per la Tardor Literària" i ha mostrat la seua satisfacció per l'acolliment de l'Editorial, els autors i els mitjans de comunicació.

Els premis es lliuraran en un acte públic a Gandia el pròxim dissabte 18 de novembre.