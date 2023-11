L’Ajuntament de Miramar ha destinat 37.662,22 euros per a les ajudes del Programa Municipal de Beques d’Estudi durant el curs 2022/2023. Des de 2011 les ajudes oferides per l’Ajuntament de Miramar han arribat fins a 1.724 estudiants, amb una inversió superior als 250.000 euros que han eixit dels fons propis municipals.

Les ajudes, que s’han incrementat en 8.000 euros respecte a l’any anterior, arriben als estudiants d’Educació Infantil, Segon Cicle de Primària, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, als estudiants universitaris, als alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i als majors de 25 anys que es presenten a les proves d’accés a la Universitat. Educació Primària, Secundària Obligatòria i FP Bàsica estan inclosos en el programa Xarxa Llibres.

En la convocatòria de les beques per aquest curs, es mantenen totes les subvencions per als diferents nivells educatius, educació Infantil (125 euros), segon cicle de primària amb la llicència SNAPPET i tauleta tàctil (210 €), en batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà (175 euros), en Cicles Formatius de Grau Superior (500 euros) i per a estudiants universitaris (900 euros). Així com per als estudis en l’Escola Oficial d’Idiomes (100 euros) i per al curs de preparació per a l’accés a la Universitat de majors de 25 anys (120 euros).

Aquestes ajudes estan destinades a l’adquisició de llibres de text, material escolar o informàtic, el cost de la matrícula, les despeses d’allotjament o el transport públic. Els impresos per a requerir les beques es poden aconseguir en el mateix Ajuntament o en la pàgina web de l’Ajuntament i es poden presentar a través de la Seu Electrònica o en les oficines municipals.

En el cas dels alumnes de 0 a 3 anys de Miramar, l’Ajuntament també finança part del cost del funcionament de l’Escoleta. En concret, el consistori subvenciona el cost de l’escoleta als veïns i veïnes del poble beneficiaris del "bono infantil" atorgat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Així, la bonificació municipal amplia l’aportació de la Generalitat i cobreix la despesa dels serveis educatius de l’alumnat de 0 a 2 anys Aquestes ajudes se sumen a la subvenció municipal d’anys anteriors que cobria al voltant de 140 euros a cadascun dels alumnes de l’escoleta.