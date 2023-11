Durant milers d’anys el pa ha sigut la base de l’alimentació en l’àrea mediterrània i altres regions properes. En altres parts del món, l’arròs i la dacsa han fet la funció del pa, com entre nosaltres, i han creat tota una cultura ben diferent de la nostra, amb els seus costums alimentaris, rituals i símbols. El cicle natural de les collites també ha produït èpoques d’abundància i èpoques d’escassesa i fam, inclús en temps ben recents marcats per les guerres i les seues conseqüències. La llarga història del blat, envoltada al principi per les mítiques deesses Demèter i Ceres, és ja tota una crònica de les difícils aventures dels pobles que van confiar la seua subsistència a uns grans més valuosos que les gemmes més rares.

En este sentit, la Roma republicana i imperial és el millor exemple de la decisiva influència del pa en el vida social i econòmica, de tal manera que l’abastiment, primer del blat i després del pa, s’hi considerava una qüestió d’Estat. En temps d’August la distribució de blat va arribar a més de 300.000 ciutadans romans, una quantitat que suposava una logística molt complexa, des dels llocs productors, principalment en el nord d’Àfrica, amb l’organització d’un nombrós transport marítim i terrestre, durant molt de temps centralitzat en els voltants de Nàpols, amb un volum de més de 100.000 tones. La ràpida o lenta gestió de les emergències en el subministre del gra als romans afectava directament al govern imperial, de tal manera que si s’estenia la fam, els conflictes socials i les protestes anaven creixent i produïen violentes repressions. També s’hi afegia la pràctica abusiva d’alguns comerciants que apujaven el preu del pa o recollien el gra en els seus graners particulars per poder exportar-lo amb un guany superior a la venda en el mercat local. Unes pràctiques que encara continuen vigents en molts països del món actual. Els negocis eren tan profitosos que encara un gran i luxós mausoleu, a Roma, recorda la categoria econòmica i social d’un forner d’èxit. A la nostra comarca, encara que molt humil, la làpida a la memòria d’un tal Marcus Acilius Eros esmenta el seu ofici de forner, que seria de certa importància perquè tenia uns quants treballadors. D’una manera pareguda, la València, capital del regne medieval, va tindre un gran protagonisme en el comerç dels cereals, amb la compra dels excedents de les collites i la importació de gra d’altres països. Les terres de la Ribera, d’Oriola o de Castelló, entre altres, eren les principals productores de blat. La capital, que ja en el segle XIV era el més gran consumidor de blat, va anar imposant a la resta del regne el seu control per tal d’impedir qualsevol possibilitat de falta d’abastiment en la ciutat i la seua horta. A la Safor, a principis del segle XIX, la producció de blat era molt superior a la de l’arròs i la dacsa. Les característiques climàtiques de la nostra terra permetien, a més de la tríada mediterrània del blat, l’olivera i la vinya, una gran varietat de fruites i verdures, a més de llegums, sense oblidar el secà amb productes tan importants com la garrofa i, associada a les plantacions de morera, la seda i el seu gran valor afegit. La taronja a penes tenia una presència significativa en el sentit econòmic, una situació que canviaria totalment en el mateix segle, però encara ben lluny del seu omnipresent monocultiu del segle XX. L’evolució del consum del pa és un interessant indicador dels canvis socials, econòmics i culturals de les nostres societats, cada vegada més dominades pel sector dels servicis. D’alguna manera, el mateix pa s’ha convertit en companatge, és a dir, en un suport mínim dels verdaders queviures, sobretot els procedents de la carn, amb la companyia ocasional d’algun formatge i altres complements. El pa blanc, de forment, ha deixat pas a tota una col·lecció de pans procedents de diferents classes de farina, mesclats amb llavoretes vegetals i processats amb nous sistemes. El pa, ens agrade o no, és evident que continua assenyalant la frontera entre el món pobre, que aspira a menjar-ne més, i el ric que va reduint el seu consum. En temps d’estretors imposades, el berenar dels xiquets i xiquetes era l’habitual pa, oli i sal. La llesqueta de pa, un raig d’oli i un poquet de sal, podien assaciar, per uns moments, la gana permanent d’aquelles generacions que encara no coneixien els beneficis de la llet, ni tan sols la llet en pols dels nord-americans, que algun dia es repartiria gratuïtament a les escoles. El que sí que van conéixer, segurament massa prompte, va ser el treball i les ganes d’aprendre en un món que intuïen aniria canviant i obrint camí a un futur millor. Una vegada més, després de milers d’anys, el pa va sostindre els seus somnis.