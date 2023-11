En las paredes del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna aún resuena el eco de la bomba judicial que le acaba de caer al nuevo Gobierno local relacionada con la piscina cubierta, esa infraestructura que tan pocas alegrías ha dado a la administración local y que, doce años después de que se paralizaran sus obras, no solo sigue cerrada, sino que aún provoca auténticos quebraderos de cabeza a los gestores locales.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de València ha exigido al municipio, mediante un decreto de ejecución forzosa de sentencia, el pago de algo más de 917.000 euros a Metroval Aqua, la empresa a la que en su día se adjudicó el contrato para la construcción y posterior explotación del edificio y dejó los trabajos por acabar.

Esta cantidad es el montante total de la liquidación que, según el juzgado, le corresponde abonar al consistorio para recuperar la gestión del recinto, un trámite que se remonta al año 2017.

Este requerimiento judicial ha resultado una completa y desagradable sorpresa para todo el Gobierno local, que desconocía la existencia de la sentencia, fechada en febrero del 2022, pese a que algunos de los actuales ediles y la propia alcaldesa ya estaban al frente de la gestión municipal.

El ayuntamiento aprobó en su día una liquidación por la que apenas tenía que pagar 36.000 euros a la empresa. Esta recurrió y la justicia incrementó dicha cantidad hasta esos 917.000 euros en una sentencia fechada en febrero del año 2020, que, a su vez, fue recurrida por el ayuntamiento, pero también por Metroval.

La sentencia referente a esa apelación llegó al ayuntamiento en febrero del 2023 y la estimaba parcialmente pero mantenía que el consistorio estaba obligado a pagar a la mercantil esa cantidad próxima al millón de euros.

Dicha sentencia se podía recurrir al Tribunal Supremo pero, pese a ser lesiva para los intereses municipales, no se llevó a cabo esa gestión y 30 días después pasaba a ser firme sin que nadie del entonces Gobierno local supiera de su existencia hasta más de un año y medio después.

En el actual equipo de gobierno desconocen qué pudo pasar para que en su momento no se informara a los responsables políticos de la existencia de esa resolución para tomar decisiones y se está buscando una explicación e incluso existe cierto estupor sobre la situación.

En todo caso, esto no va a eximir al ayuntamiento de cumplir con la sentencia judicial, es decir, de pagar. Por ese motivo, el Gobierno local ya ha iniciado negociaciones con la empresa para tratar de rebajar esa cantidad y confían en poder cerrar la propuesta en las próximas semanas.

Consultada por esta cuestión, la alcaldesa, Lara Romero, no ha querido hacer ninguna valoración hasta que no se cierre la negociación y se sepa con exactitud cuánto deberá pagar la administración local. Lo que sí que deja claro es que este mazazo judicial no va a alterar los planes del ayuntamiento con la piscina y, por tanto, se sigue trabajando en la modificación del proyecto para la finalización y posterior apertura, lo que, por cierto, también requerirá una importante inversión de varios centenares de miles de euros. No en vano, el consistorio ha decidido destinar a un ingeniero municipal que trabaja exclusivamente en la piscina cubierta.

Obras paralizadas

En 2022, tras meses trabajando en un proyecto, el ayuntamiento inició unas obras que buscaban el objetivo de acabar la piscina para poder abrirla después de una década de trámites para recuperar su gestión. Aquel proyecto, que se adjudicó por unos 700.000 euros no tardó en paralizarse. El problema con el que se encontró la empresa, según alegó el consistorio en su momento, fue que muchos de los elementos que ya estaban en el interior del recinto no funcionaban y se necesitaba una importante inversión para arreglarlos o sustituirlos. En el momento de la paralización se habían ejecutado obras por valor de 400.000 euros.