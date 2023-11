La disciplina de raspall serà la primera que premiarà els pilotaris que han tingut una trajectòria més destacada en les competicions de referència durant la present temporada i que, per tant, han estat convocats per al V Trofeu Mestres. Enguany, el torneig es disputarà entre el 17 i 25 de novembre amb la participació de tres pilotaris de la comarca de la Safor: Badenes de Xeraco i Salelles II i Brisca, d'Oliva.

Com és norma, el Trofeu Mestres de raspall es completarà amb el format de dues semifinals i la final, partides que es disputaran en tres jornades programades als trinquets del Genovés, Xeraco i la Llosa de Ranes.

Les semifinals tindran lloc el pròxim divendres dia 17. En la primera, Iván, Lorja i Néstor s’enfrontaran a Salelles II, Murcianet i Bossio. A continuació, Ian, Tonet IV y Momparler jugaran contra Badenes, Brisca i Ricardet, este dilluns, dia 20 al trinquet de Xeraco. Els trios vencedors pugnaran pel títol en la final del dissabte 25 de novembre a la Llosa de Ranes.

La configuració dels equips ha estat realitzada segons els següents criteris: Per a la posició del rest, una plaça correspon al campió individual, excepte sí el vencedor és un mitger o punter, com ha succeït amb el cas de Tonet IV, amb la qual cosa entraria el subcampió individual, que va ser Iván, el qual a més, també tenia la plaça guanyada com a campió de la Lliga.

Un altre lloc correspon al campió de la Copa, que ha estat Badenes. Com les places dels vencedors ja estan ocupades, les altres dues es repartirien entre els subcampions. En este cas, Ian per la Copa, i Vercher, per la Lliga. El problema recau en el fet que Vercher està lesionat i no pot participar, així eixe lloc correspon a Salelles II, per ser el millor rest a la competició lliguera després d’Iván i Vercher. El d’Oliva va ser semifinalista a la Lliga i dels dos equips derrotats, el seu va ser el que més jocs va aconseguir.

En la posició de mitger els criteris són semblants. Dues places són per als vencedors de la Lliga i la Copa, cas de Murcianet i Tonet IV, però com el del Genovés ja té ell lloc garantit com a campió individual este es traspassa per a Brisca com a subcampió de la Copa. L’altra plaça és per a Lorja, com a mitger subcampió de la Lliga.

En la posició de punter, Ricardet participarà com a campió de la Lliga, Néstor com a subcampió d’esta mateixa competició a més de campió de la Copa 2, mentre que Momparler ha estat convidat per ser el finalista de la Copa 2. Com el campió de la Lliga 2, Jose, està lesionat, els criteris indiquen que la Fundació per la Pilota Valenciana poden convidar a un jugador pel seu estat de forma o per una jove revelació. En esta ocasió, el punter seleccionat ha sigut Bossio per arribar a les semifinals de la Lliga i el bon rendiment aportat al llarg de la temporada.