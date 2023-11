Júlia Andrada Alberola participa también este año en el campeonato más importante de la temporada en la élite profesional del raspall. En 2022 se proclamó campeona junto a Irene de Massamagrell y Myriam de l'Alqueria d'Asnar, pero en esta edición forma equipo con Aida de Moixent y Anabel de Tavernes Blanques. Júlia jugará de puntera.

La deportista vallera y sus compañeras se estrenan este jueves día 16 en el Trinquet Pelayo de Valencia "La Catedral", en el que Júlia jugará por primera vez en su vida. Sus rivales serán Ana de Beniparrell, Amparo de Moncada e Isabel de Rafelbunyol.

Hasta el día 3 de diciembre, cinco equipos de tres jugadoras cada uno se verán las caras para llegar a la final de la liga de raspall femenino más importante del calendario, que también se celebrará en Pelayo.

Según Júlia, "vamos a competir cinco tríos muy igualados y compensados y no veo que ninguno sea claramente favorito. Yo juego con las mismas compañeras que ya ganamos el Trofeu Mancomunitat de la Ribera. Estamos muy compenetradas y estoy segura que vamos a tener nuestras opciones".

A sus 17 años, sigue siendo la más joven de la élite profesional, pero este año junto a Isabel, que es debutante, también con la misma edad de la jugadora de la Valldigna.

Además del Trinquet Pelayo de Valencia, donde empieza y acaba la Lliga Professional, el campeonato visitará también los trinquets de Bellreguard, Benissa, Ontinyent, Piles y Sueca.

Natural de Tavernes, donde empezó a jugar hace siete años, y ahora del CPV Xeraco, Júlia Andrada Alberola asegura que "la pilota femenina va a más, tiene cada vez més reconocimiento", añadiendo que "en mi pueblo me siento reconocida, seguramente por ser la única jugadora de raspall y así me lo demuestran amigos, familiares y compañeras y compañeros en el instituto. Siempre me han animado mucho".