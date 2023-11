Néstor Badenes Constantino, de 25 años y natural de Xeraco, es el flamante campeón de la Copa Caixa Popular de raspall y, por tanto, se ha ganado el derecho a participar en el Trofeu Mestres junto a los mejores jugadores del año.

El de la Copa ha sido su primer gran título profesional, aunque no hay que olvidar que ha llegado a ser finalista y semifinalista en distintas competiciones y a diferentes edades y campeón sub23 por equipos con Ricardet. Badenes prometía como el mejor, pero cayó en un periodo de lesiones que truncaron su progresión.

La primera fue la del hombro derecho, por la estuvo apartado nueve meses de la actividad, con 19 años, y le costó casi otro año más volver a coger el nivel. "No rendía lo que quería porque las secuelas duran mucho", recuerda el resto xeraquero.

Tras recuperarse y en su primera competición como pilotari de la Fundació fue finalista de la Lliga 2 con Ricardet. Eso fue en 2019 y ese año también jugó la Copa Caixa Popular con la élite, cayendo en semifinales con Seve. También fue semifinalista en dos ediciones más de la Copa (jugando con Tonet IV), pero otra lesión en la final de la Lliga 2022 le apartó de nuevo del primer plano de la actualidad competitiva.

Ahora y después de que hayan quedado atrás todos los problemas, "me encuentro bien, tengo estabilidad y regularidad y considero que estoy en mi mejor momento profesional, deportiva y psicológicamente".

Badenes cita al ex pilotari de escala i corda y fisioterapeuta, Jose Genovés, porque "siempre ha estado a mi lado y me ha ayudado a recuperarme de las lesiones" con mención expresa también para su preparador físico, su paisano Canari. El jugador de Xeraco dedica el título de campeón de Copa "a mi madre, mi hermana y mi novia, me lo han aguantado todo".

Ha sido compañero de Tonet IV en la Copa: "por un lado, es muy fácil jugar con él porque es el mejor y muy buen compañero, pero también hay que saber que participa mucho en el juego y tienes que saber gestionarlo. Agradezco haber jugado con él la Copa y ganarla".

Su próxima competición es el Trofeu Mestres, en el que formará con Brisca y Ricardet. "Es mi primera vez en este campeonato, me gusta mi equipo y juego la semifinal en Xeraco, que es mi trinquet", añadiendo que "tras ser campeón de la Copa, ahora me veo capaz de ganarlo todo, empezando por el Trofeu Mestres. También quiero disputar la Lliga y ganarla".

Compagina la pilota con ser profesor de Filosofía, este curso en un instituto del Puerto de Sagunto. Dice que, en el deporte, su mejor virtud "es defender el resto. Es lo que más me gusta y lo que mejor hago, mientras que lo mejorable es el saque, aunque voy progresando".

Este viernes estaba anunciado en Piles en una partida ordinaria, pero está tocado con una sobrecarga en el brazo y molestias en la mano y no jugará para estar en condiciones de actuar en Xeraco en la semifinal del Mestres.

El Trinquet de Piles ha decidido suspender su programación de este viernes por las lesiones del propio Badenes y de Tonet IV y porque Seve debe jugar el Trofeu Mestres en lugar de Murcianet la primera semifinal en el Genovés.