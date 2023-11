La regidora d'Educació’Educació, Política Lingüística i Infància, Esther Sapena; la tècnica superior de Promoció Lingüística del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), Josepa Costa; la directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València (UV), Carme Melo i el vicepresident primer de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Jordi Puig, han presentat hui la programació de la 17ª edició del Cicle de Cinema en Valencià.

Una iniciativa que va nàixer en 2.006 de la mà de les universitats valencianes que tenen seu a Gandia com a «eina per a pal·liar una manca que, hui en dia, continua vigent, perquè els cinemes no ofereixen pel·lícules en valencià», ha recordat Costa.

Enguany, el programa començarà dimecres que ve, 22 de novembre, amb la versió original d'Un cel de plom, de Miquel Romans, i continuarà exactament una setmana després amb la producció francesa Petits grans amics, d’Andréa Bescond. Finalment, el 17 de gener es projectarà la pel·lícula italiana El cas Braibanti.

Totes les obres es projectaran al Teatre Serrano a les 20 hores i seran gratuïtes per a les persones que tinguen el carnet de les universitats o el de la Xarxa de Biblioteques de Gandia, i costaran 2 euros per al públic general.

D’altra banda, la iniciativa ha reprès la seua oferta a les escoles amb la pel·lícula Titina, que l'alumnat de segon i tercer de primària podrà gaudir el divendres 15 de desembre en horari escolar.

La regidora d’Educació i Política lingüística ha recordat que el termini perquè els col·legis facen la seua petició per a poder projectar-la a l'Agència AVIVA de Promoció del Valencià finalitza el 30 de novembre. «Estic molt contenta de que el programa arribe a les escoles perquè això garanteix que els xiquets i les xiquetes, independentment de si els porten o no a veure les altres sessions, puguen gaudir del cinema en valencià».

A més, ha destacat el caràcter «enriquidor» de la iniciativa que, des dels seus inicis, ha projectat títols tan variats com King Kong o Harry Potter.

El vicepresident de la Mancomunitat ha ressaltat la importància del cinema per a normalitzar la llengua i ha animat tota la gent de la comarca a acostar-se a gaudir de les sessions.

Finalment, Melo ha explicat que la UV sempre ha apostat per la promoció del valencià, amb l’objectiu que «puga desenvolupar totes les funcions sociolingüístiques pròpies d'una llengua moderna com la que és».

És una iniciativa organitzada conjuntament per l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià de l’Ajuntament, la Unitat de Normalització Lingüística de la UPV, el Centre Internacional de Gandia de la UV i, enguany, torna també la Mancomunitat de Municipis de la Safor.