Este dijous s'ha jugat la primera jornada de la Lliga CaixaBank de raspall femení professional al trinquet de Pelayo en València. La primera partida, programada a les 17:00 de la vesprada, enfrontava als equips formats per Victoria, Natalia i Mireia contra Irene, Myriam i Joana. L'equip de Victoria (roig) va vèncer 25 a 10 a l'equip encapçalat per Irene (blau) en una partida que va estar renyida a pesar del resultat. Va tindre un començament igualat ja que les de blau van aconseguir trencar un joc a les roges des del rest. A continuació les guanyadores van tornar a trencar altre joc i a partir d'aquest moment amb un 10 - 10, van poder posar-se per davant i així obtindre el triomf final.

El segon torn va ser per als equips d'Ana, Amparo i Isabel front Aida, Anabel i Júlia, la jugadora de Tavernes que és l'única representant de la Safor en el campionat. Aquesta partida també va acabar amb el mateix resultat per a l'equip que vestia amb la samarreta roja. Amb un 25 per 10, la formació d'Ana, Amparo i Isabel van finalitzar amb un bon sabor de boca aquesta primera jornada del CaixaBank. La formació de blau va intentar plantar cara al contundent trio que es va apoderar de la partida, però en aquest cas jugar a defendre no va donar els millors fruits possibles. Júlia no va entrar massa en joc.

La pròxima jornada es celebrarà aquest diumenge en dos seus diferents. La primera cita serà al trinquet de Sueca a partir de les 12:00 on Victoria, Natalia i Mireia s'enfrontaran contra l'equip que debuta format per Erika, Mar i Marina. Per la vesprada. a partir de les 18:30 al trinquet de Benissa, Irene, Myriam i Joana jugaran contra Ana, Amparo i Isabel.

Per que fa a l'equip de Júlia, destacar que jugarà la seua segona partida del campionat dijous que ve, 23 de novembre, al Trinquet Municipal de Bellreguard.