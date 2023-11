Tras una jornada de descanso por imperativo del calendario, el líder invicto del subgrupo B de la Conferencia E de la Liga EBA, Proinbeni UpB Gandia, vuelve a la competición. Lo hace con la visita a la cancha del Klinik PM Carolinas de Alicante en partido programado a las 19 horas de este sábado.

La semana sin liga ha servido al equipo de Alejandro Mesa para trabajar diferente, intensificar el trabajo físico en el gimnasio y hacer algo más lúdico, sin tanta carga mental en la pista. Los jugadores han disfrutado de tres días de desconexión que, según el entrenador "esperemos que les haya venido bien".

Todos los jugadores están en condiciones de actuar en el encuentro de esta jornada, excepto Mbaye. El pívot senegalés está de baja, pero al final no se opera y seguirá un tratamiento para intentar volver después de Navidad de la lesión de menisco.

El Carolinas de Alicante ha ganado dos y ha perdido cinco partidos de los siete que ha disputado hasta la fecha. Según Mesa "se trata de un equipo físico, incómodo, a los que no puede dejar correr ni concederles canastas fáciles. La palabra asequible no existe, hay que salir a tope, concentrado y no dejar jugar al rival y más aún en su cancha por respeto y de cara al mes que nos viene después de esta jornada con los enfrentamientos ante Elche y UCAM en casa y Benidorm y Archena fuera".