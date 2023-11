El Club de Fútbol Gandia cayó derrotado por dos goles a cero en su salida al Campo Municipal de la Patacona, en Alboraia. Al equipo le costó adaptarse a las dimensiones del terreno de juego, mientras se veía a un Patacona CF con las ideas más claras en la primera mitad y que sí supo aprovechar sus escasas ocasiones de gol.

En el minuto 10 llegaba el primer tanto en un balón a la espalda de la defensa que Ferran Giner convirtió con mucha clase. Y tan solo 12 minutos después, a balón parado, llegó el segundo del Patacona CF, nuevamente Ferran Giner.

Dos goles evitables en acciones puntuales que pusieron el partido cuesta arriba demasiado pronto. Pese a ello, el equipo no le perdió la cara al encuentro y siguió compitiendo en todo momento y disfrutando de ocasiones claras que no llegaban a materializarse. De hecho, los locales no pisaron el área defendida por Christian en toda la segunda parte, pero al Club de Fútbol Gandia le faltó claridad en los metros finales.

Sergio Campos pudo dar continuidad al juvenil Marcos Tomé y también hizo posible el debut de otro juvenil, Tobías Barabaschi. Ambos descansaron con su equipo sabiendo que las bajas del primer equipo les podían permitir disputar minutos en Tercera, lo que demuestra el compromiso del club con la cantera.

Los jugadores del once inicial del CF Gandia saltaron al campo exhibiendo unas camisetas de ánimo hacia sus compañeros lesionados Óscar y Sergio.

La semana que viene, el equipo deberá cambiar la dinámica negativa de dos derrotas consecutivas haciéndose fuerte en casa en el enfrentamiento ante el Castellonense.