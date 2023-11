Els Premis Literaris Ciutat de Gandia foren lliurats, en un acte solemne, dissabte passat, dia 18 de novembre, en el Teatre Serrano. El guardons estan considerats com uns dels més importants que es concedeixen en el territori de la parla comuna.

Per a mi el moment més emotiu i destacat fou la concessió del Premi Roís de Corella a la Trajectòria Literària a l’escriptor i poeta benioper i gandià, Josep Piera. L’any 1972 va guanyar el Premi de Poesia Ausiàs March amb Natanael; l’any 2009 havia guanyat el Premi de Narrativa Joanot Martorell amb el llibre Francesc de Borja, el Duc sant, i aquella nit li era concedit el premi que reconeixia la seua trajectòria literària plasmada en els sues llibres de poesia, de narracions de viatges, de crítica literària, d’assaig, de memòries, dietaris i traduccions.

Tres de tres! L’únic autor que ha guanyat els tres premis literaris de la Ciutat de Gandia!

Seien en primera fila l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; la regidora de Cultura i de l’IMAB (Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques), Balbina Sendra; el secretari primer de les Corts, Víctor Soler; la consellera del Consell Valencià de Cultura, Pepa Frau; les acadèmiques de l’AVL Carme Manuel Cuenca i Àngels Gregori; el director de l’IMAB, Toni Ordiñana; els membres de la corporació municipal Alícia Izquierdo, Salvador Gregori, Lydia Morant, Esther Sapena i Mar Beltran; els fills predilectes de Gandia Pasqual Molina, Vicente Rocher i Mariles Azcón; la padrina de la Setmana Santa, Gloria Fernández; el president de Foment d’AIC, Joaquín Barber, i representants de Caritas Interparroquial de Gandia. Seien en llocs destacats: la directora d’Edicions 62 Grup Planeta, Pilar Beltran, i els membres dels jurats: Víctor Labrado, Maria Josep Escrivà, Jordi Cornudella, Rubén Luzón i Àlvar Garcia, que n’havia actuat com a secretari.

Enguany no va existir el factor sorpresa de conèixer eixa mateixa nit els guanyadors del Joanot Martorell i de l’Ausiàs March. La regidora de l’IMAB, Balbina Sendra, acompanyada pel director d’esta institució, Toni Ordiñana, van explicar, en una roda de premsa celebrada el mes de juny, que s’havia decidit fer públics els noms dels guanyadors dels dos guardons dels Premis Literaris Ciutat de Gandia, així com els títols de les dues obres premiades, només els jurats havien donat el seu veredicte. Els premis són publicats per Edicions 62 del Grup Planeta i es tenia la intenció que els dos estigueren publicats en el moment del lliurament dels premis per a donar-li la màxima difusió en la mateixa Gala i que estiguera a l’abast en la campanya de Nadal, ja que, fins este any, els llibres guardonats apareixien, sempre, cap al mes de gener. Efectivament els dos llibres van ser presentats, fa dues setmanes, pels dos responsables de l’IMAB, en la Llibreria Laie a Barcelona.

El XLV Premi de Narrativa Joanot Martorel, dotat amb 20.000 euros, va ser atorgat a Laia Fàbregas per El silenci dels astronautes. El jurat, reunit el dia 12 de juny passat, havia estat format per Víctor Labrado, Valeria Gaillard, Martí Domínguez i havia sigut presidit per Pilar Beltran, sent el secretari Àlvar Garcia. Sobre l’obra guardonada, entre les 32 presentades, destacaren que «és una novel·la realista, contemporània, de caràcter intimista i social, amb molta sensibilitat i escrita amb un estil aparentment senzill però carregat de significació: la història de dues vides recloses en presons invisibles». Laia Fàbregas va rebre el seu guardo de mans de Pilar Beltran, l’editora d’Edicions 62 del Grup Planeta. Explicà, breument, els personatges i el tarannà de la seua novel·la i acabà dient des del faristol: «Només puc dir que llegiu. Que llegiu i que ensenyeu com llegiu als nens i joves del vostre entorn. Que us vegin amb llibres i gaudint de les històries, que sàpiguen que hi ha vida més enllà de les pantalles. I que un llibre pot obrir mons més reals i més especials que una xarxa social».

El LXI Premi de Poesia Ausiàs March, dotat amb 8.000 euros, ha sigut atorgat a Eduard Olesti per Un cowboy crepuscular. El jurat estava format per Jaume Pont, Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón i Simona Škrabec, i presidit per Jordi Cornudella i, també amb Àlvar Garcia com a secretari. S’havien presentat 35 obres i el jurat va valorar, especialment, en la guanyadora «la força imaginativa dels poemes, el to vindicatiu del conjunt i la potència d’una veu poètica que no s’encalla en el que és privatiu d’un individu aïllat, sinó que assumeix a plena consciència una alta càrrega generacional».

Eduard Olesti va rebre el seu guardó de mans de Balbina Sendra i va dir, com que era la primera vegada que hi havia tanta gent escoltant-lo, que aleshores es permetia fer una dotzena d’exigències: «una) Migdiades! Exigim més migdiades. Abans, després i durant el dinar; dos) A partir d’avui, 18 de novembre de 2023, tothom serà considerat poeta fins que no es demostri el contrari; tres) Exigim poder escollir si ens ve de gust banyar-nos dues vegades al mateix riu; quatre) Idiomes. Volem que cadascú de nosaltres parli una llengua diferent. Un alfabet per barbeta, portar fins a les últimes conseqüències la benedicció de Babel. Fer palès que no hi ha qui us entengui; cinc) Prohibir, d’una vegada per totes, fer cua. Especialment, fer cua per anar al lavabo; sis) Considerar oficialment i en tots els plans d’estudi obligatoris i postobligatoris La metamorfosi de Kafka com a llibre d’autoajuda; set) Memòria! Volem recordar el per què de tot plegat; vuit) Exigim escoltar la música amb la mirada. Treure’ns la cera dels ulls amb bastonets de cotó; nou) Aturar la negror. Aturar la tristor vermella. Aturar els rius de futurs cadàvers. Aturar la solitud poruga; deu) Exigim assumir que aquest discurs és tan teatral com la roba que portem. Que no som directores i dramaturgues de les nostres existències. Que amb prou feines som vestuaristes amb baix pressupost; onze) Que algú faci callar els núvols d’una vegada; dotze) Exigim agraïment. I, per tant, el demostrem. Gràcies, moltes gràcies, estimada ciutat de Gandia».

Després que Carolina Ferre, la professional presentadora de l’acte, llegira, profusament, el llarg currículum de Josep Piera, el poeta va rebre el VII Premi Roís de Corella a la Trajectòria Literària de mans de l’alcalde José Manuel Prieto i enmig d’un improvisat parlament deia: «Gandia és una ciutat que ha sabut revifar l’herència del passat, la del Segle d’Or, vivificar-la en un present de la generació que jo represente esperant que tinga un futur de ciutat literària que vol i somnia ser».

Tancà l’Alcalde José Manuel Prieto: «Ningú pot negar que Gandia s’ha convertit en ciutat de referència en l’àmbit cultural. A Gandia consumim cultura, alhora que regalem la que nosaltres mateix produïm. D’esta manera hem de fer valdre la capacitat creadora dels gandians i gandianes en camps tan diversos com la literatura, el teatre, l’art, les nostres tradicions, la gastronomia... Ho tenim tot i ho podem tot. Al cap i a la fi, la cultura és allò que ens uneix i ens identifica».

La música multiinstrumental de La Trocamba Matanusca, enlairà l’esperit de la sala del teatre, l’actuació del clown i pallasso Grómic la feu somriure i Motiva Danza, de l’Escola Taller de Dansa Sonsoles Borja, l’emocionà.