El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recibido el compromiso de la Generalitat Valenciana de implicarse en el Protocolo de Infraestructuras que el Gobierno local está tratando de consensuar desde hace cerca de un año con todas las administraciones implicadas en obras que la primera autoridad local considera fundamentales para el desarrollo y la competitividad.

Prieto ha valorado positivamente la primera reunión mantenida con la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, solicitada fundamentalmente para conocer si el nuevo Consell de la Generalitat mantiene los proyectos que ya estaban en marcha desde la pasada legislatura.

La respuesta, señala el alcalde de Gandia, es que sí, de manera que se sigue adelante el plan para concretar ese Protocolo de Infraestructuras que tiene como objetivo fijar las prioridades y el cronograma de ejecución de las obras que son competencia del Gobierno de España y del Consell de la Generalitat.

Dos son los proyectos de gran envergadura que la Generalitat tiene con Gandia en el horizonte de un futuro inmediato. Por una parte, la prolongación de la CV-60 entre Gandia y Palma de Gandia, conectando así con la autovía que discurre hasta l’Olleria. Esa actuación, que costará unos 65 millones de euros, probablemente sufra alguna variación muy puntual respecto al diseño original con el fin de minimizar su impacto visual y paisajístico. Uno de los puntos más susceptibles de ser modificado es el enlace entre la futura prolongación de la CV-60 y la autopista AP-7 entre Rafelcofer y la Font d’en Carròs, dado que ahí se requiere la ocupación de una gran superficie de terreno y la construcción de viaductos a distintos niveles para conseguir el objetivo de que los vehículos mantengan una vía de continuidad, sin interrupciones, cuando cambien de una carretera a otra.

La prolongación de la CV-60, que el presidente Mazón ha prometido impulsar como una prioridad en las infraestructuras de la Comunitat Valenciana, también será una salida y entrada directa de Gandia a la AP-7, en ambas direcciones. No hay fecha para la redacción del proyecto y, por lo tanto, para el inicio de las obras, pero en los primeros presupuestos del Consell del PP y Vox figura dinero para avanzar en los trámites de una actuación que difícilmente estará ejecutada en esta legislatura que acaba en 2027.

El segundo gran proyecto de la Generalitat es el también prometido tranvía Gandia-Dénia, cuya tramitación y futuras obras se extienden todavía más en el tiempo. No hay, de momento, ningún documento más allá del estudio que encargó el anterior Consell del Botànic. Figuran apenas 25.000 euros en los Presupuestos de la Generalitat y quedan muchos años de trámites por en medio. Pero, en cualquier caso, es una obra fundamental y de enorme impacto para la comarca de la Safor, de manera que tanto Gandia como el resto de municipios piden que el proceso administrativo no se detenga.

Cambio de rumbo político

En la concreción de ese Protocolo de Infraestructuras que busca el alcalde de Gandia para que la ciudad no pierda el tren del futuro ha cambiado un aspecto importante. Ahora la Generalitat y el Gobierno de España son de distinto color político y, por ese motivo, puede que las negociaciones abiertas ya no discurran tan en paralelo ni sean coincidentes entre las dos administraciones. De manera que no se descarta que en vez de un documento final haya dos. Un protocolo con las obras competencia de la Administración autonómica y otro para las que son de la Administración del Estado.

El alcalde de Gandia pide a Pradas un encuentro con el conjunto de la comarca

La prolongación de la CV-60, o el tranvía Gandia-Dénia son dos proyectos que, además de afectar a Gandia, tendrán una enorme trascendencia en el conjunto de la comarca de la Safor. De la misma manera que ocurre con los atascados proyectos para la puesta en marcha de dos redes de autobuses, una norte y otra sur, que permitan desplazarse entre los distintos municipios de la Safor hacia la ciudad que ejerce de polo de comunicaciones y de servicios.

Por ese motivo, y como todos son proyectos que están en manos del departamento de la Generalitat que dirige la consellera Salomé Pradas, el alcalde de Gandia aprovechó su encuentro para promover una reunión conjunta con interlocutores de los principales municipios de la comarca, y obviamente los representantes de la Mancomunitat, a fin de que, entre todos, puedan colaborar en el desarrollo de esas infraestructuras que van en beneficio común.

Precisamente hace unas semanas Pradas dio un solemne disgusto a la Mancomunitat cuando, en los presupuestos de la Generalitat, aplazó y redujo la partida económica prevista para construir un depósito de agua potable que suministra a 13 localidades de la comarca.