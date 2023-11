El llibre «A un tir de pedra. Les més belles sendes de la Safor», del que és autor el col·lectiu A un tir de pedra que formen Òscar Martí, Vicent Cervera, Xavier Cervera i David Gomar, ha estat guardonat amb el Premi Artur Osona a la millor guia de muntanya o excursionista de l’any 2023.

El premi es va lliurar el passat dissabte 11 de novembre, durant la 42a edició de la Fira de la Muntanya de Vic, un esdeveniment d’ample ressò dins el món muntanyenc i que enguany ha comptat la xifra rècord de 16.000 visitants.

Segons destaca el jurat, tant el relat, com el llenguatge, la descripció dels itineraris, la qualitat de les fotografies y la facilitat per emprendre les rutes que apareixen en el llibre han merescut el premi.

Fins a Vic es va traslladar un dels autors, Xavier Cervera, que, en nom de tots els membres del Col·lectiu A un Tir de Pedra, va recollir el guardó. «Estem profundament agraïts, desvanits. És una cosa increïble estar ací recollint aquest guardó, que mai ens l’hauríem esperat. Vull donar les gràcies pel premi en nom meu i dels meus companys. D’altra banda, per a nosaltres, aquest premi és també un reconeixement a la tradició i la cultura muntanyenca de la Safor», va dir Cervera en l’acte celebrar a l’edifici del Sucre.

En el mateix acte, un dels membres del jurat, Joan Escalé, va explicar que s’ha volgut premiar «una obra molt ben feta, amb tots els ets i uts, en tots els àmbits que li podem demanar a una guia: redacció acurada, amb valor literari, cartografia pròpia i de qualitat, detalls tècnics ben recollits, descripció dels valors naturals i patrimonials dels llocs que es visiten i una fotografia que captiva i et fa agafar salivera per sortir a trescar aquells verals. Probablement, les excel·lències d’aquesta obra també són fruit del fet de ser una obra coral de quatre autors que han sabut donar el millor de cadascú. Segur que esdevindrà una obra de referència».

El premi, que ha estat concedit per l’Associació Cultural del Llibre de Muntanya, pretén reconèixer la tasca dels autors i la de les editorials per a promocionar i divulgar la cultura a l’entorn de la muntanya, conservacionista o mediambiental, així com les tradicions i el patrimoni natural o arquitectònic. En l’edició actual el jurat va valorar la qualitat de 91 obres, d’entre les quals s’hi van atorgar cinc premis a diferents categories i un accèsit.