El presupuesto municipal de Gandia de 2024 alcanzará los 99 millones de euros y mantendrá el ritmo de inversiones de otros años a pesar de tener que incluir una partida de 8,5 millones para liquidar deuda. «Hemos de ser capaces de ir al máximo de nuestras capacidades y ambiciones para afrontar los retos», afirmó el alcalde, José Manuel Prieto, quien confía en aprobar ese documento marco de todo un año en las próximas semanas.

Según garantizó Prieto, la inversión en la ciudad no se detendrá e incluirá cinco millones de euros, a los que se deberán sumar los fondos conseguidos de los planes Next Generation. «Si tenemos en cuenta los fondos que complementará el Ayuntamiento y aquellos que no necesitan de nuestra aportación, podemos cifrar en 105 millones de euros el importe de las inversiones en la ciudad», dijo el alcalde.

Estos presupuestos de 2024 también se caracterizarán por una «fuerte apuesta por las contratas de mantenimiento», así como en la potenciación de la «Oficinal del Inversor» que pretende dirigir y asesorar para que las empresas que quieran invertir en la ciudad no encuentren obstáculos.