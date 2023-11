Arribem al número 4 de la revista Marxuquera al peu del Mondúver. Tot un esforç editorial per part d’un grup de persones que ha sigut capaç de teixir complicitats i apostar per un projecte d’aquestes característiques. El present número, corresponent a l’any 2023, parla exclusivament de la muntanya, de les nostres muntanyes. Un exemplar monogràfic al voltant de l’arqueologia, l’alpinisme i l’espeleologia.

Però anem per parts. En primer lloc, gràcies a l’aposta per part del CEIC Alfons el Vell en la il·lustració a la nostra ciutat i comarca, comptem amb unes magnífiques il·lustracions, inclosa la portada, per part de la dissenyadora gràfica i fotògrafa Cristina Jordà, a més a més de la impecable maquetació a càrrec de Marina Denia. La resta de col·laboradors institucionals de la revista són l’Ajuntament de Gandia i l’Associació de veïnes i veïns de Marxuquera. Unes col·laboracions, totes tres, sense les quals aquest projecte no hauria pogut tirar endavant.

La nostra tasca, la de tot el consell de redacció, des dels seus inicis ha estat compartir i divulgar el nostre patrimoni i al mateix temps treballar per dissenyar una publicació que amb el pas del temps, esperem, es convertisca en una obra de culte, seriosa i amb una estètica original i acurada. Tot enfocat a oferir unes narracions on la major part dels lectors puguen identificar-se. En aquest sentit, com va dir Walter Benjamin, existeixen dos tipus de narradors: d’una banda, aquells que viatgen lluny de casa a la recerca de fets o relats i, d’altra banda, que és el nostre cas, d’aquells que es queden a casa recollint i recuperant records per a després transmetre’ls i compartir-los.

Parlant més detalladament sobre el contingut de la revista, ens trobem amb tres articles fantàstics que esperem que agraden als lectors. Es tracta de tres aproximacions a la temàtica muntanyenca des de tres vessants coneguts. La primera aproximació, des del camp de l’arqueologia, és a càrrec de Javier Ros, arqueòleg i veí de Marxuquera, que actualment resideix a Cantàbria, però manté els lligams amb la vall. Amb un títol força suggerent, Marxuquera, des de l’arqueologia somiada, ens acosta al que podia ser antigament la vida en la vall. En segon lloc, els lectors podran gaudir d’un article sobre l’espeleologia, escrit impecablement per l’espeleòleg de Gandia Miguel Guerrero, al voltant de les diferents i nombroses coves al nostre territori, amb una descripció detallada de totes elles. I, en últim lloc, comptem amb un gran article, amb una significativa càrrega emotiva, sobre la història de l’alpinisme a la nostra ciutat, per part dels alpinistes i membres del club alpí de Gandia, Ángel Martín i Rafa Tarrazona.

Aquesta aventura va començar amb la història de l’aigua a la nostra vall, amb els llocs i construccions més simbòlics que van permetre la tasca agrícola i l’assentament humà. D’aquesta temàtica es van ocupar els tres primers números, una trilogia, que va sorprendre i agradar molt. I amb aquest quart número, agafa el protagonisme la muntanya, la seua presència i importància des de diverses aproximacions, que també va comptar, des de temps prehistòrics, amb la presència humana i amb restes arqueològiques que han arribat fins als nostres dies i formen part del nostre llegat.

Per a finalitzar, no podem deixar de banda la importància de publicacions com aquestes que ens ajuden a la conscienciació i la visibilitat de tot allò que no és de propietat privada, que pertany a totes i a tots, a la comunitat. En aquesta línia, volem fomentar la creació i la construcció d’hàbits saludables de cura i estima del nostre patrimoni perquè marquen els objectius de futur de la nostra societat. I això, no ho oblidem, només ho aconseguirem amb el millor de cadascú de nosaltres. Un camí llarg, però constant, que cal caminar amb optimisme.

Presentació aquest divendres

Recordem que la presentació del present número tindrà lloc el pròxim divendres 1 de desembre a les 20.00 hores al Centre Social de l’Ermita a Marxuquera.