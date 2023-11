Encontrar un hotel en la playa de Gandia que acepte mascotas no es difícil, pero esta opción sigue siendo una minoría entre los 25 establecimientos que suelen estar abiertos durante la temporada estival. La alternativa «petfriendly» no acaba de convencer a los hoteleros, porque entienden que los riesgos de molestar a los clientes son mayores que los beneficios de satisfacer a aquellos que no renuncian a unas vacaciones sin su perro.

La nueva Ley de Bienestar Animal, impulsada por Podemos desde el Ejecutivo, ha puesto sobre la mesa este asunto.El reglamento que la desarrolla todavía está pendiente de aprobarse, pero la norma contempla, entre otros aspectos, que los alojamientos turísticos deben decidir ya si aceptan o no mascotas. En la playa gandiense los hoteles que más años llevan recibiendo a mascotas son el Don Pablo y el Gandia, ambos de la cadena DC Hoteles. Desde la empresa explican que no hay una tarifa extra, pero tampoco ofrecen servicios específicos para mascotas. El cliente debe tener al perro en su habitación, y si se queda solo, en recepción piden tener un móvil de contacto del propietario. En 2019 pusieron el límite de una mascota por cuarto, y en ningún caso las habitaciones con mascotas deben superar el 30% de las plazas cubiertas en ese momento, para evitar molestias al resto de huéspedes. Carmen y Vicente, una pareja de Madrid, son los clientes más fieles con mascota que tiene el hotel Don Pablo. En concreto ya llevan diez veranos viajando en agosto con su perrito Mars, explican. Lo compró el hijo pero han acabado cuidándolo ellos. Aseguran que nunca han tenido una mala experiencia. «A mi hermana no le gustan los perros y no se fiaba, pero ya lleva muchos años acompañándonos de vacaciones porque comprobó que en el hotel no hay olor a perro, ni destrozan nada, y el personal es muy amable», cuenta Carmen. El hotel Magic Villa Luz, de cuatro estrellas, también las acepta, pero sólo hay una habitación específica para ello, llamada «Resident Petfriendly». Hay un extra si en esta habitación se juntan dos o más mascotas. El Villaluz sólo acepta perros y gatos, con un l límite de peso de 8 kilos. No se admiten pájaros, reptiles ni cualquier otro animal, ni los perros de las razas consideradas potencialmente peligrosas. El hotel de la cadena Senator en Gandia, de cuatro estrellas, también es «petfriendly» pero bajo un estricto protocolo, y rascándose el bolsillo. También se cobra un suplemento. A la llegada el cliente debe pagar 25 euros en concepto de gastos de limpieza, más 7 euros por cada día de estancia del animal. Las mascotas deben permanecer dentro de la habitación, pero allí encontrarán un «kit» que incluye una camita, un comedero y un bebedero. En general, las mascotas que se admiten en los hoteles son de una raza pequeña o mediana, no más de diez kilos. No pueden hacer uso de las zonas comunes. Los clientes deben evitar posibles molestias como ladridos o llantos. El propietario es responsable de los daños y molestias causadas por la mascota, ya sea a terceras personas o al mobiliario. En el caso de producirse desperfectos, el importe, por supuesto, se cargaría en la cuenta final. Pero, a pesar de todas estas normas y garantías, no es un servicio muy extendido. El presidente de la patronal hotelera, Luis Rodríguez, reconoce que no es una decisión fácil. «Los hoteles, en principio, están pensados para las personas, los que admiten mascotas afrontan este reto y se han preparado para ello», señala, y defiende que cada hotel cobre la tarifa que considere oportuna. Rodríguez aprovecha la ocasión para reivindicar al ayuntamiento que vuelva a implantar la Playa Can en l’Auir. El Gobierno local ya ha explicado que ubicarla en l’Auir supondría perder la bandera azul, pero desde la asociación señalan que compensaría con creces a la ausencia de este distintivo en esa zona natural virgen. «Playa Can tuvo un enorme éxito, era un producto diferenciador con respecto a otros destinos y retomarla atraería a este tipo de turista», insiste Rodríguez. La nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en vigor desde septiembre, obliga, entre otros aspectos, a que los alojamientos turísticos decidan si admiten o no mascotas, y en consecuencia lo informen a sus clientes en su política comercial y de contratación. La norma daba un plazo para ello hasta el pasado 29 de septiembre. La interinidad del Gobierno central tras las elecciones ha retrasado el reglamento. En caso de que el hotel no admita mascotas deberá anunciarlo con carteles visibles desde el exterior.