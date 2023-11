Hace unos días Fomento de Agricultura y Comercio tuvo la idea de premiar la trayectoria cultural de Pro Música, una entidad que se ha mantenido con medios propios y limitadas ayudas del Ayuntamiento desde hace muchos años. Se trata de una rara avis dentro de la sociedad gandiense (Fomento también lo es), y lo digo porque son escasas, escasísimas, las asociaciones culturales que, en esta ciudad, se mantienen activas en el tiempo. No ocurre lo mismo con las asociaciones festivas que siguen y siguen inmutables.

Leía, sin disimular mi contento, el artículo de Levante-EMV que le dedicaba a la asociación un amigo de la infancia, a quien admiro profundamente por su constancia y trabajo, no sé si lo escribía por estar implicado en la dirección de la entidad que premiaba o por convicción. Tal vez por ambas cosas. De Gandia me llaman la atención ciertos artículos por su localismo, por la proliferación de nombres que se suben al carro de esas letras para perpetuarse. Pienso que nuestros conciudadanos de la bella e histórica Gandia, están convencidos de ser o al menos de formar parte del Önfalo, esa piedra que Zeus dejó en Delfos para simbolizar el ombligo del mundo.

Pero vayamos a lo nuestro: la música. La gran pianista Hélène Grimaud decía que con su lenguaje universal, es «una apertura al infinito». Pro Música lleva años en ello y, dado que no existe música sin intérprete, aprovecho para dar el mayor reconocimiento a la enorme figura de Óscar Creus, antídoto contra la superficialidad y vulgaridad, persona (sobre todo, eso) que merece el mayor reconocimiento por parte del menudo y trivial poder local.

En el otro lado de la orilla no puedo más que expresar mi desencanto (¿a quien importará mi estado de ánimo?) ante los continuos aplazamientos sufridos por mi amigo Rafa Martínez en su lucha por llevar adelante una exposición de fonógrafos, giradiscos y objetos relacionados con la reproducción musical que haría las delicias de tanta gente implicada con la música en Gandia y la Safor. Su oferta de crear un pequeño museo, cediendo sus objetos acumulados a lo largo de los años, donde uno pudiera tomarse una copa y poder diferenciar los sonidos de cada tipo de reproductor escuchando a la Callas, a los Beatles o a la misma Rosalía y al tiempo contemplar la belleza de sus diseños, al parecer ya está descartada, lo que me vuelve a plantear lo nimio de las instituciones que detentan el poder. Rafa merece apoyo, consideración y gratitud. La mía la tiene como hijo de Gandia que soy.

Pasando página entraremos en el arte urbano. El Grau, delante de la iglesia de Sant Nicolau del gran ingeniero español Eduardo Torroja, se ha dotado de una escultura propia de la modernidad debida a uno de los artistas y paisajistas de mayor importancia hoy: Álvaro de la Rosa: vayan al Gugenhein de Bilbao, donde podrán admirar obras que presentan importantes concomitancias con la que hoy tiene el Grau. Se trata de una pieza de acero que actúa a modo de árbol, de faro en el entorno privilegiado del puerto que destaca por su ligereza y equilibrio dinámico, partiendo del respeto al monumento y constituyendo un foco que se interpone ante la fealdad de los edificios cuya construcción consentimos en nuestra ignorancia. Recuperar la cultura, la imagen y apostar por visiones más elevadas de nuestro entorno es tarea difícil pero necesaria. Lamento profundamente las insultos vertidos por una concejala y las críticas generalizadas a la obra: tiempo. Por su parte el Ayuntamiento no ha sido capaz de inaugurar la escultura ni la bella plaza concebida y realizada por la joven y excelente arquitecta gandiense Marta Miñana. Tal vez se deba al miedo, al terror que provoca lo que no es usual ni vulgar. Vaya mi homenaje a Álvaro de la Rosa y a Marta Miñana. Han añadido calidad a nuestra ciudad, algo que tanta falta hace.

Y por fin, el Patrimonio. No, la ciudad no ha tenido suerte con sus responsables en estos últimos años. La destrucción por el fuego de la ermita de Sant Vicent debe considerarse como una desgracia para todos. No es un hecho gratuito, es el resultado del descuido y del desprecio urbanístico de un elemento histórico cercado por construcciones industriales y de la incapacidad de restaurarla y ponerla en uso y valor. Quienes obtuvieron beneficios urbanísticos de su entorno no son culpables, los verdaderos culpables son quienes autorizaron semejante olvido. Hablo de la ermita porque su destrucción me afecta sentimentalmente, pero también del olvido del chapitel de la Torre dels Pares, el elemento esencial con la torre, del desvío de los fondos obtenidos hacia partes del conjunto que ofrecen mayor rendimiento político, que no patrimonial. Por no hablar de las naranjas que se mandaban a los colegios al no saber qué hacer con una propiedad tan relevante de nuestra historia.

Igualmente me referiré a la falta de interés de los responsables de patrimonio para la declaración de BIC de la iglesia de Sant Nicolau a lo largo de cuatro años y que ahora se pretende enmendar con la ayuda de un oportunismo técnico y político por quienes necesitan proponerse como salvadores de la patria.

Y acabado esto y con muchos más temas en el tintero, bajo el cierre y paso a otros menesteres.