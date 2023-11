Con el final de noviembre y la Navidad asomando la cabeza, son muchos y muchas los que ya están empezando a hacer planes para un mes frenético de quedadas, especialmente para comer o cenar, con amigos, familiares, compañeros del gimnasio, el club de pádel, de estudios o, como no, el clásico evento del trabajo en esas fechas.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha promovido una iniciativa, en colaboración con una empresa privada, para que sus vecinos y vecinas no tengan que ir a buscar fuera dónde celebrar esos encuentros y que, además, puedan disfrutarlos con total seguridad.

Desde el próximo día 15 se instalará una carpa en el polígono industrial El Pla que cada fin de semana y día festivo, incluidos los de Navidad, acogerá espectáculos musicales de distinto tipo. Las actividades se llevarán a cabo, en concreto, los días 15, 16, 22, 23, 24, 30 y 31 de diciembre y 5 y 6 de enero.

El consistorio había recibido propuesta de tres empresas, según ha podido saber este periódico, para la organización de esta iniciativa. La elegida ha sido La Lola, que correrá con el gasto de la carpa y las actuaciones, una inversión que tratará de recuperar con las consumiciones que ofrecerá a los y las asistentes. El consistorio, por su parte, se compromete a sufragar el grupo electrógeno que generará la electricidad necesaria para llevar a cabo la actividad durante las jornadas en las que se desarrolle y se está negociando si asume el gasto de alguna otra infraestructura.

Como ya ocurriera el año pasado, esta iniciativa tiene un doble objetivo. Por una parte busca que este tipo de reuniones sociales se lleven a cabo en los restaurantes de la localidad, que también preparan menús especiales para esos días. Es decir, si en el mismo municipio hay una fiesta de tardeo o nocturna será más fácil comer o cenar en la localidad y después deplazarse a unos pocos metros para poder acabar la velada.

En ese sentido, la iniciativa trata de evitar que los vecinos y las vecinas tengan que coger el coche para desplazarse hasta algún municipio próximo a buscar una discoteca o zona de ocio, ya que hasta la carpa podrán desplazarse dando un paseo. Con la organización de estas actividades, hay una excusa más para no tener que arriesgarse a coger el coche en unas jornadas en las que, debido al ambiente distendido y la compañía, siempre se consume más alcohol del habitual, lo que supone un auténtico peligro al volante.

Además, el ayuntamiento se ha cuidado de que la carpa se sitúe en un punto donde no cause molestias al vecindario que durante esos días no puede o no quiere salir y prefiere quedarse en casa descansando, ya que el polígono está alejado de las viviendas y la música apenas es perceptible en las más próximas.

De momento, no ha trascendido la programación por parte de la empresa organizadora, pero se intuye que será similar a la del año pasado, con actuaciones de DJ pero también con conciertos de música en directo con grupos de la zona.

La idea, por tanto, es que las comidas o cenas navideñas no acaben en otras localidades.